Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? Sorusu deprem kuşağında yer alan ülkemizde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. 30 Ekim Cuma günü İzmir'de 6.9 şiddetinde deprem kaydedilmesinin ardından vatandaşlar son depremleri araştırıyor. Dünden bu yana 410 artçı deprem kaydedildiği belirtdildi. Son olarak 08:31'de Ege Denizi'nde 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 6.5 olduğu belirtildi. İşte, 31 Ekim son deprem listesi...

AFAD - KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 31 EKİM 2020

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

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