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Son depremler 31 Ekim 2020! İzmir'de artçılar devam ediyor!

30 Ekim İzmir depremi sonrası son depremler merak konusu olmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerini kamuoyu ile anlık olarak paylaşıyor. Son olarak İzmir'de sabah saatlerinde 4.9 şiddetinde artçı deprem meydana geldi. İşte 31 Ekim 2020 Cumartesi günü meydana gelen ve AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilmiş son depremler...

Son depremler 31 Ekim 2020! İzmir'de artçılar devam ediyor!

Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? Sorusu deprem kuşağında yer alan ülkemizde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. 30 Ekim Cuma günü İzmir'de 6.9 şiddetinde deprem kaydedilmesinin ardından vatandaşlar son depremleri araştırıyor. Dünden bu yana 410 artçı deprem kaydedildiği belirtdildi. Son olarak 08:31'de Ege Denizi'nde 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 6.5 olduğu belirtildi. İşte, 31 Ekim son deprem listesi...

AFAD - KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 31 EKİM 2020

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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