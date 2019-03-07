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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 90.0 km olarak kaydedildi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Deprem çevre illerde hissedildi.
KANDİLLİ RASATHANESİ - (7 MART) TÜRKİYE VE ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2019.03.07 19:25:37 35.5502 31.2720 90.6 -.- 4.3 4.1 AKDENIZ İlksel 2019.03.07 18:42:39 36.0220 31.1637 8.0 -.- 3.1 3.0 AKDENIZ İlksel 2019.03.07 18:40:21 36.0905 31.2275 15.5 -.- 3.5 3.4 AKDENIZ İlksel 2019.03.07 17:35:49 38.7415 43.1210 5.0 -.- 3.0 3.3 VAN GOLU İlksel 2019.03.07 15:52:55 36.2462 27.9388 76.1 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.03.07 15:02:21 38.8902 26.8305 8.7 -.- 2.0 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.03.07 14:49:48 38.0088 37.6232 14.9 -.- 1.8 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2019.03.07 14:37:55 40.7463 30.3215 0.0 -.- 1.2 -.- SERDIVAN (SAKARYA) İlksel 2019.03.07 14:19:33 38.7028 27.2437 21.2 -.- 1.0 -.- BEYDERE-(MANISA) İlksel 2019.03.07 13:22:29 38.8160 26.5885 8.9 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.03.07 13:17:39 39.5713 26.4915 5.2 -.- 1.8 -.- DEMIRCI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.03.07 12:33:23 37.1842 27.8527 0.0 -.- 1.4 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.03.07 12:28:33 36.9005 34.7357 4.2 -.- 1.7 -.- YANPAR-AKDENIZ (MERSIN) İlksel 2019.03.07 12:21:58 37.2000 28.2078 0.0 -.- 2.0 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel 2019.03.07 11:54:42 36.1245 33.5557 0.0 -.- 1.5 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel 2019.03.07 11:00:17 39.5888 29.3837 0.0 -.- 1.2 -.- KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel 2019.03.07 10:41:12 38.7922 27.8860 5.3 -.- 1.5 -.- AKCESME-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.03.07 09:40:26 39.2400 25.5533 8.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.03.07 09:18:45 39.5895 26.0830 8.2 -.- 2.5 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.03.07 07:20:29 35.9645 30.9690 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.07 06:38:29 39.5468 27.6440 4.6 -.- 2.3 -.- KUTLUDUGUN-(BALIKESIR) İlksel 2019.03.07 05:25:05 40.6628 29.1302 10.1 -.- 1.6 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel 2019.03.07 04:53:08 39.1887 40.7653 6.5 -.- 1.9 -.- ASAGIYAGMURLU-KARLIOVA (BINGOL) İlksel 2019.03.07 03:35:21 40.1737 31.6082 5.0 -.- 2.3 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel 2019.03.07 03:12:05 37.7955 29.1558 15.1 -.- 1.2 -.- PINARKENT-(DENIZLI) İlksel 2019.03.07 03:03:07 38.8902 25.6922 6.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.03.07 02:53:18 38.8140 43.4437 12.6 -.- 1.3 -.- GEDIKBULAK-(VAN) İlksel 2019.03.07 02:53:03 35.7212 31.3778 8.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.07 02:43:59 37.3417 35.0645 5.0 -.- 2.2 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel 2019.03.07 02:01:22 36.3413 28.5490 18.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.07 01:43:51 40.1282 29.2783 5.3 -.- 1.9 -.- ALACAM-KESTEL (BURSA) İlksel 2019.03.07 01:30:29 38.9498 26.4937 11.9 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.03.07 01:30:29 37.0252 36.0583 8.3 -.- 3.2 3.1 LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel 2019.03.07 00:32:53 35.3028 32.8228 27.5 -.- 3.7 -.- KIBRIS-SADRAZAMKOY İlksel— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 7, 2019
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