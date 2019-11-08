Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu gece saatlerinde AFAD verilerinde göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. İşte 8 Kasım son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 8 KASIM

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 8 KASIM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.11.08 08:18:34 37.8397 29.6990 2.4 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.11.08 07:09:55 37.5127 32.8405 2.2 -.- 2.1 -.- OKCU-CUMRA (KONYA) İlksel 2019.11.08 06:40:19 40.6713 29.2043 9.0 -.- 1.8 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel 2019.11.08 05:43:41 39.9965 40.2768 12.7 -.- 2.3 -.- TECER-ASKALE (ERZURUM) İlksel 2019.11.08 05:26:58 36.4783 28.6822 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.08 04:09:07 39.1755 29.0048 6.2 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2019.11.08 02:45:06 38.5027 38.4272 6.6 -.- 1.8 -.- IMIKUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel 2019.11.08 01:10:15 36.0532 27.2770 5.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.08 00:28:48 37.6777 38.5385 5.0 -.- 3.7 3.8 CAYBASI-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel 2019.11.07 23:43:09 36.2280 31.8172 88.0 -.- 1.8 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.11.07 23:17:47 35.8205 28.1933 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.07 23:05:57 39.0057 26.2733 4.6 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.11.07 22:57:21 38.6950 43.0768 1.0 -.- 1.4 -.- VAN GOLU İlksel 2019.11.07 22:23:03 38.7885 27.8823 3.1 -.- 1.6 -.- AKSELENDI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.11.07 22:21:22 36.8615 27.6622 12.6 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.11.07 21:12:29 36.5018 28.7022 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.07 20:01:30 36.4638 28.6630 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.07 18:20:24 37.3880 32.3180 5.5 -.- 1.9 -.- KARAHUYUK-AKOREN (KONYA) İlksel 2019.11.07 17:35:37 39.3613 33.3790 0.0 -.- 1.3 -.- KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA) İlksel 2019.11.07 13:28:40 36.9178 27.3745 5.2 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.11.07 12:46:05 38.0475 32.3228 0.0 -.- 1.4 -.- SIZMA-SELCUKLU (KONYA) İlksel 2019.11.07 12:24:30 37.2973 31.9770 0.0 -.- 1.8 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2019.11.07 12:15:40 38.1265 28.1912 5.3 -.- 1.0 -.- SARIKAYA-BEYDAG (IZMIR) İlksel 2019.11.07 11:36:46 36.4352 28.9822 10.8 -.- 1.8 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel 2019.11.07 11:01:06 40.8502 28.2652 10.3 -.- 2.3 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel