Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam SON DEPREMLER 9 AĞUSTOS 2025: AFAD ve Kandilli duyurdu! Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 9 Ağustos 2025: AFAD ve Kandilli duyurdu! Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Yurtta meydana gelen son depremler anlık kamuoyuna duyuruluyor. AFAD ve Kandilli verilerinde depremin büyüklüğü, derinliği gibi bilgiler yer alıyor. Bugün en son Ege Denizi'nde deprem oldu. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ise ''Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 8 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2025 - 07:49 Güncelleme: 09.08.2025 - 07:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son depremler listesi merak ediliyor. Şiddeti düşük olanlar ise hissedilmese bile AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi’nde deprem meydana geldi. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere AFAD ve Kandilli verileri ile 8 Ağustos 2025 son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz. İşte detaylar

        2

        Ege'de 3.5 büyüklüğünde deprem

        Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde, Eğriboz (Euboea) adası açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

        Saat 03.46'daki depremin derinliği 7 kilometre olarak kayda geçti.

        3

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Azerbaycan ile Ermenistan arasında tarihi barış
        Azerbaycan ile Ermenistan arasında tarihi barış
        G.Saray 3 puanı 3 golle aldı!
        G.Saray 3 puanı 3 golle aldı!
        5 ülkeden Gazze açıklaması
        5 ülkeden Gazze açıklaması
        Donald Trump-Vladimir Putin görüşmesi 15 Ağustos'ta
        Donald Trump-Vladimir Putin görüşmesi 15 Ağustos'ta
        Dışişleri'nden Azerbaycan-Ermenistan barışı açıklaması
        Dışişleri'nden Azerbaycan-Ermenistan barışı açıklaması
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        Rıdvan Dilmen: Galatasaray 45 dakika oynadı!
        Rıdvan Dilmen: Galatasaray 45 dakika oynadı!
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesinde yeni görüntüler
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesinde yeni görüntüler
        Galatasaray'da Ederson gelişmesi!
        Galatasaray'da Ederson gelişmesi!
        Tarım arazinden ormana sıçradı!
        Tarım arazinden ormana sıçradı!
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine devrildi
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine devrildi
        Avukat Mehmet Yıldırım'ın ifadesi ortaya çıktı
        Avukat Mehmet Yıldırım'ın ifadesi ortaya çıktı
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        ICRYPEX'in patronu, Göksu'yu uyuşturucuya mı zorladı?
        ICRYPEX'in patronu, Göksu'yu uyuşturucuya mı zorladı?
        "Putin'le görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"
        "Putin'le görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Bakan Fidan'dan Şam'a sürpriz ziyaret
        Bakan Fidan'dan Şam'a sürpriz ziyaret
        İzmir-Ankara arası 3.5 saate düşüyor
        İzmir-Ankara arası 3.5 saate düşüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası