Son depremler: 9 Kasım az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

ELAZIĞ’DA DEPREM OLDU

8 Kasım’da AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Elazığ merkezde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. 17:04'te meydana gelen depremin derinliği 16.22 km olarak ölçüldü.

Elazığ'daki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"OLUMSUZ DURUM YOK"

Elazığ’da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.