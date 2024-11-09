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        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler: 9 Kasım az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        Son depremler: 9 Kasım az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncel olarak duyuruyor. Dün AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Elazığ merkezde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. 17:04'te meydana gelen depremin derinliği 16.22 km olarak ölçüldü. Yaşanan deprem paniğe sebep olurken sarsıntının çevre illerden hissedildiği aktarıldı. Peki 9 Kasım'da en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte son depremler listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 07:20 Güncelleme: 09.11.2024 - 07:20
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        Ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yayımlanan raporlarda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. İşte AFAD ve Kandilli verileri ile güncel son depremler

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        KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN DEPREM

        AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş Göksun’da 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 5.17’de gelen depremin derinliği 7.04 km olarak ölçüldü.

        KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT DEPREM

        AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş Onikişubat’ta 1.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 2.26’da gelen depremin derinliği 7.01 km olarak ölçüldü.

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        ELAZIĞ’DA DEPREM OLDU

        8 Kasım’da AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Elazığ merkezde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. 17:04'te meydana gelen depremin derinliği 16.22 km olarak ölçüldü.

        Elazığ'daki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

        "OLUMSUZ DURUM YOK"

        Elazığ’da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

        Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

        Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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