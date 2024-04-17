Malatya ve Muş'ta deprem! 17 Nisan 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika deprem haberlerine her gün yenileri ekleniyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde sık sık deprem yaşanıyor. Bulunduğu bölgede ve yakın şehirlerinde sarsıntı hissedenler "Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" soruları gündeme geldi. İşte, 17 Nisan 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, her gün yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve büyüklüğü gibi bilgilerini kamuoyuna duyuruyor. Sizler için son dakika deprem haberlerini haberimizde derledik. İşte, 17 Nisan 2024 Çarşamba bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
MALATYA AKÇADAĞ SALLANDI!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06:21'de Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 1.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.01 km olarak ölçüldü.
MUŞ'TA DEPREM!
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; saat 06:16'da Muş'un Malazgirt ilçesinde 1.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği ise 7 KM olarak kaydedildi.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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