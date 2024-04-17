Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, her gün yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve büyüklüğü gibi bilgilerini kamuoyuna duyuruyor. Sizler için son dakika deprem haberlerini haberimizde derledik. İşte, 18 Nisan 2024 bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...