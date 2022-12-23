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Kahramanmaraş'ta deprem! 23 Aralık 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD ve Kandilli son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün güncel son depremler verileri paylaşıyor. İşte, 23 Aralık 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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  • Kahramanmaraş'ta deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 23 Aralık 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı

    Son depremler listesi 23 Aralık 2022 tarihi verileri AFAD ve Kandilli tarafından yayınlandı. 23 Aralık saat 01:18'de Kahramanmaraş'ta 3.2, saat 01:19 ise 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 23 Aralık AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
  • Kahramanmaraş'ta deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 23 Aralık 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı

    KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

    AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, 23 Aralık saat 01:19'da Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI
  • Kahramanmaraş'ta deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 23 Aralık 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı

    23 ARALIK KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    2022.12.23 08:02:52  37.3392   29.5340        6.7      -.-  1.6  -.-   KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI)                      İlksel
2022.12.23 07:58:04  39.9565   28.1508       10.8      -.-  1.4  -.-   BALIKLIDERE-SUSURLUK (BALIKESIR)                  İlksel
2022.12.23 07:51:04  37.4842   37.1610        5.0      -.-  1.7  -.-   DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)         İlksel
2022.12.23 07:43:30  37.9400   28.7438        5.0      -.-  1.6  -.-   KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)                       İlksel
2022.12.23 07:37:32  37.0580   28.3925        9.4      -.-  0.9  -.-   ATAKOY-ULA (MUGLA)                                İlksel
2022.12.23 06:33:48  37.0822   28.4225        1.9      -.-  1.1  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                              İlksel
2022.12.23 06:24:24  37.8343   29.7907        8.2      -.-  2.7  -.-   SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)                İlksel
2022.12.23 06:23:40  40.7940   30.9513       10.8      -.-  2.5  -.-   ZEKERIYAKOY-GOLYAKA (DUZCE)                       İlksel
2022.12.23 06:15:29  38.6847   43.2242       23.8      -.-  1.6  -.-   ALAKOY-(VAN)                                      İlksel
2022.12.23 06:03:28  39.9932   28.1635        9.5      -.-  3.2  -.-   YAHYAKOY-SUSURLUK (BALIKESIR)                     İlksel
2022.12.23 05:54:25  40.7923   31.0007        8.7      -.-  2.2  -.-   GOLYAKA (DUZCE)                                   İlksel
2022.12.23 05:49:50  40.7698   30.9870        9.9      -.-  1.3  -.-   GOLYAKA (DUZCE)                                   İlksel
2022.12.23 05:03:05  40.8290   42.8057        8.6      -.-  1.9  -.-   BALCESME-GOLE (ARDAHAN)                           İlksel
2022.12.23 04:08:10  37.0737   28.3918        6.0      -.-  1.7  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                             İlksel
2022.12.23 04:02:54  36.8533   29.0753        9.0      -.-  1.7  -.-   DARIYERI-DALAMAN (MUGLA)                          İlksel
2022.12.23 03:56:09  37.9027   27.2083        3.8      -.-  1.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.12.23 03:52:15  38.7133   25.5022        8.0      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.12.23 03:50:46  38.7562   43.3767       18.6      -.-  1.5  -.-   TABANLI-(VAN)                                     İlksel
2022.12.23 03:42:10  37.4143   37.1590        6.7      -.-  2.0  -.-   DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2022.12.23 03:40:11  37.4288   37.1808        6.8      -.-  2.5  -.-   DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2022.12.23 03:37:58  36.2582   29.6098       13.2      -.-  0.6  -.-   DERE-KAS (ANTALYA)                                İlksel
2022.12.23 03:22:53  38.6197   30.8713       10.2      -.-  1.2  -.-   MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR)                      İlksel
2022.12.23 03:13:14  40.3693   27.5570        7.7      -.-  1.5  -.-   ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                    İlksel
2022.12.23 03:11:15  36.7792   28.2902       56.9      -.-  1.8  -.-   TURUNC-MARMARIS (MUGLA)                           İlksel
2022.12.23 03:10:57  40.3583   27.5488        9.9      -.-  1.8  -.-   ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                    İlksel
2022.12.23 03:05:42  37.4010   37.1957        5.9      -.-  1.4  -.-   CIGDEMTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2022.12.23 02:55:18  35.1283   32.4200        5.0      -.-  2.0  -.-   KIBRIS RUM KESIMI                                 İlksel
2022.12.23 02:41:48  37.8530   29.7957        4.3      -.-  1.9  -.-   SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)                İlksel
2022.12.23 02:35:27  36.4050   28.1893       49.3      -.-  2.9  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.12.23 02:34:29  38.5467   31.2278       11.0      -.-  2.0  -.-   YESILCIFTLIK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)          İlksel
2022.12.23 02:26:23  37.4182   37.1865        7.6      -.-  1.4  -.-   DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2022.12.23 02:20:14  38.0945   27.0552        7.8      -.-  2.1  -.-   KELER-MENDERES (IZMIR)                            İlksel
2022.12.23 02:18:55  40.7483   31.4533        7.6      -.-  2.5  -.-   ELMALIK-(BOLU)                                    İlksel
2022.12.23 01:59:04  37.8427   26.9495       10.9      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.12.23 01:49:32  37.4405   37.1700        9.5      -.-  1.9  -.-   ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2022.12.23 01:42:30  38.9095   42.4837        9.1      -.-  1.5  -.-   AKCAOREN-AHLAT (BITLIS)                           İlksel
2022.12.23 01:37:17  37.3800   37.1858       10.0      -.-  1.3  -.-   CIGDEMTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2022.12.23 01:31:24  38.3423   27.2062        3.8      -.-  1.3  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2022.12.23 01:24:27  39.3343   25.8617       11.1      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2022.12.23 01:19:01  37.3863   37.0815        5.0      -.-  3.5  3.5   MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              İlksel
2022.12.23 01:18:42  37.4387   37.2098        5.8      -.-  3.3  3.2   SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2022.12.23 01:18:39  38.1078   30.3997        5.0      -.-  2.7  -.-   INHISAR-ULUBORLU (ISPARTA)                        İlksel
2022.12.23 00:37:58  37.4257   37.1457        5.4      -.-  1.6  -.-   ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2022.12.23 00:26:08  37.3977   37.1032        4.2      -.-  2.3  -.-   MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              İlksel
2022.12.23 00:25:24  37.3943   37.1270        8.4      -.-  1.9  -.-   NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2022.12.23 00:07:37  37.8755   29.8077       14.6      -.-  1.0  -.-   SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)                İlksel
  • Kahramanmaraş'ta deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 23 Aralık 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı

    AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

     

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

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