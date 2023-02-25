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Son depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından anbean kauydedildi!

AFAD ve Kandilli son depremler 25 Şubat Cumartesi günü geçtiğimiz akşam Hatay, Bingöl, Sivas ve Konya'da meydana gelen depremelr sonrası en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kandilli ve AFAD tarafından son depremler anbean kaydediliyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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  • SON DEPREMLER: Hatay, Konya, Sivas ve Bingöl depremle sallandı! Deprem mi oldu? İşte Kandilli ve AFAD son depremler

    Geçtiğimiz akşam Hatay, Sivas, Bingöl ve Konya'da meydana gelen son depremler sonrası merak edilip araştırılıyor. Özellikle Sivas, Bingöl ve Konya'da meydana glen depremler sonrası gözler AFAD ve Kandilli son depremler listesi..

     
  • SON DEPREMLER: Hatay, Konya, Sivas ve Bingöl depremle sallandı! Deprem mi oldu? İşte Kandilli ve AFAD son depremler

    BİNGÖL'DE DEPREM

    Bingöl'ün Solhan ilçesinde saat 03.28'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 14 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi

     
  • SON DEPREMLER: Hatay, Konya, Sivas ve Bingöl depremle sallandı! Deprem mi oldu? İşte Kandilli ve AFAD son depremler

    SİVAS'TA DEPREM

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.19’da merkez üssü Gürün ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

     

    Depremin, yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

    KONYA'DA DEPREM

    AFAD Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi de Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi

     
  • SON DEPREMLER: Hatay, Konya, Sivas ve Bingöl depremle sallandı! Deprem mi oldu? İşte Kandilli ve AFAD son depremler

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    ..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.02.25 05:47:37  35.9852   36.1425       10.4      -.-  2.7  -.-   AYISIGI-YAYLADAGI (HATAY)                         İlksel
2023.02.25 05:44:10  38.0342   37.6280        3.2      -.-  2.4  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.02.25 05:39:20  37.4317   37.1937        9.6      -.-  2.5  -.-   BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.25 05:31:20  38.4222   37.4917        7.5      -.-  1.9  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel
2023.02.25 05:29:33  38.0838   36.5318        8.8      -.-  1.8  -.-   ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.25 05:20:40  38.2427   38.2015        5.0      -.-  2.0  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel
2023.02.25 05:17:05  39.8177   43.5917        4.8      -.-  1.8  -.-   ABBASGOL-TUZLUCA (IGDIR)                          REVIZE01   (2023.02.25 05:17:14)
2023.02.25 05:14:20  37.6655   35.4240        5.0      -.-  2.7  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                                İlksel
2023.02.25 05:05:48  38.3177   37.8052        5.0      -.-  2.7  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2023.02.25 05:04:11  36.2030   36.0823       15.0      -.-  1.8  -.-   CINARLI-SAMANDAG (HATAY)                          İlksel
2023.02.25 05:01:29  38.8310   37.4437        5.0      -.-  2.1  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                             İlksel
2023.02.25 04:53:27  38.6390   39.5965        5.0      -.-  2.1  -.-   SEHSUVAR-(ELAZIG)                                 İlksel
2023.02.25 04:49:56  37.4915   37.2530        3.5      -.-  2.1  -.-   ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.25 04:46:40  38.8982   37.4753        5.0      -.-  2.2  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                           İlksel
2023.02.25 04:40:07  38.9228   41.1588        5.0      -.-  1.9  -.-   KARABEY-(MUS)                                     İlksel
2023.02.25 04:39:24  36.0490   35.8613        1.2      -.-  2.5  -.-   MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)                        İlksel
2023.02.25 04:36:58  37.9378   37.8202        5.0      -.-  2.5  -.-   KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)                 İlksel
2023.02.25 04:36:10  37.5742   37.3653        7.0      -.-  1.9  -.-   PAYAMLIBAG-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.25 04:24:53  38.2090   38.7383        5.0      -.-  1.8  -.-   PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2023.02.25 04:19:06  37.5332   37.0290        6.3      -.-  2.5  -.-   COKYASAR-(KAHRAMANMARAS)                          REVIZE01   (2023.02.25 04:19:07)
2023.02.25 04:17:01  36.0805   35.8893       11.8      -.-  2.9  -.-   MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)                        İlksel
2023.02.25 04:16:41  37.8110   27.3680        5.0      -.-  2.0  -.-   KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN)                          İlksel
2023.02.25 04:12:18  36.0043   35.9010        9.2      -.-  4.0  4.0   MEYDAN-SAMANDAG (HATAY)                           İlksel
2023.02.25 04:10:12  38.1095   38.5648        3.4      -.-  1.4  -.-   ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel
2023.02.25 04:09:41  37.8482   36.4840       10.5      -.-  1.6  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2023.02.25 04:07:08  38.1390   36.9970        5.0      -.-  2.7  -.-   YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.25 04:05:15  37.8333   36.2337        5.0      -.-  2.2  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2023.02.25 04:02:35  37.6050   37.3402        2.0      -.-  2.3  -.-   KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.25 03:58:52  37.9020   33.8027        4.4      -.-  1.5  -.-   EMIRGAZI (KONYA)                                  İlksel
2023.02.25 03:57:26  37.1917   36.1255        5.0      -.-  2.0  -.-   KIRMACILI-(OSMANIYE)                              İlksel
2023.02.25 03:50:50  38.2237   38.6553        7.2      -.-  3.8  3.8   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                     İlksel
2023.02.25 03:50:29  37.9610   36.5210        6.5      -.-  3.1  3.1   GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.25 03:45:17  38.9220   41.1587       10.0      -.-  2.5  -.-   KARABEY-(MUS)                                     İlksel
2023.02.25 03:35:44  38.2218   38.2472        5.0      -.-  2.3  -.-   KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel
2023.02.25 03:31:55  37.4957   37.2175        5.0      -.-  2.3  -.-   SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.25 03:28:09  38.9295   41.1198        5.0      -.-  4.4  4.2   ESMETAS-SOLHAN (BINGOL)                           İlksel
2023.02.25 03:18:32  36.7250   36.1233        5.0      -.-  2.0  -.-   PAYAS-DORTYOL (HATAY)                             İlksel
2023.02.25 03:12:53  38.1748   37.8112        5.0      -.-  2.7  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.02.25 03:09:40  36.3435   44.1593        7.1      -.-  3.8  3.9   IRAK                                              İlksel
2023.02.25 03:07:33  36.2177   35.9627        6.0      -.-  2.3  -.-   BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel
2023.02.25 03:06:58  36.2415   35.9825       10.1      -.-  2.5  -.-   CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY)                       İlksel
2023.02.25 02:59:53  38.3400   37.5172        8.5      -.-  1.8  -.-   YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.25 02:56:23  36.7488   36.0742        5.0      -.-  3.0  -.-   PAYAS-DORTYOL (HATAY)                             İlksel
2023.02.25 02:54:58  37.8150   27.7888        5.3      -.-  2.0  -.-   SEVKETIYE-(AYDIN)                                 İlksel
2023.02.25 02:54:02  37.5697   37.5247       12.2      -.-  2.6  -.-   YUMAKLICERIT-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2023.02.25 02:53:02  38.0960   37.2050        5.0      -.-  2.2  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.25 02:51:18  37.8765   36.6533        5.4      -.-  2.7  -.-   DONGEL-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.02.25 02:49:03  37.9167   36.5203       11.5      -.-  1.8  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.25 02:45:50  38.3487   27.2025        7.1      -.-  1.1  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel
2023.02.25 02:45:39  37.4633   37.1812        5.4      -.-  1.8  -.-   DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)         İlksel
2023.02.25 02:40:36  37.8463   36.5930        5.0      -.-  2.8  -.-   CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2023.02.25 02:35:42  38.0698   36.5645        7.8      -.-  2.5  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.25 02:28:55  37.9698   34.0480        8.5      -.-  1.6  -.-   OBRUK-BOR (NIGDE)                                 İlksel
2023.02.25 02:25:25  36.1515   43.5007        5.0      -.-  4.3  4.3   IRAK                                              İlksel
2023.02.25 02:23:20  36.0587   36.1992        3.6      -.-  1.3  -.-   YUNUSHANI-ALTINOZU (HATAY)                        İlksel
2023.02.25 02:20:17  37.8817   33.8100        5.0      -.-  1.8  -.-   MESELI-EMIRGAZI (KONYA)                           İlksel
2023.02.25 02:13:05  37.0987   36.9170        5.3      -.-  1.6  -.-   KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                       İlksel
2023.02.25 02:11:38  37.6370   35.5752        5.4      -.-  1.8  -.-   ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA)                          İlksel
2023.02.25 02:09:25  39.0470   41.4537        5.0      -.-  1.2  -.-   SUDURAGI-(MUS)                                    İlksel
2023.02.25 02:07:29  37.7142   35.5248        5.2      -.-  1.7  -.-   ISIKKAYA-KOZAN (ADANA)                            İlksel
2023.02.25 01:51:36  36.8717   35.8657       22.4      -.-  2.0  -.-   HAMZALI-YUMURTALIK (ADANA)                        İlksel
2023.02.25 01:51:14  39.0423   42.0558        5.0      -.-  2.2  -.-   GULCIMEN-BULANIK (MUS)                            İlksel
2023.02.25 01:47:21  37.4993   37.1635       10.9      -.-  2.2  -.-   DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)         İlksel
2023.02.25 01:44:22  38.4135   37.5655        3.0      -.-  2.4  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel
2023.02.25 01:42:28  38.0860   38.8487        5.4      -.-  2.0  -.-   KAYADERE-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2023.02.25 01:40:56  36.1343   36.1087        3.8      -.-  1.4  -.-   BAHCEKOY-(HATAY)                                  İlksel
2023.02.25 01:38:13  37.1443   36.6843       16.2      -.-  1.8  -.-   KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel
2023.02.25 01:36:33  38.0457   37.5323        5.8      -.-  2.0  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.25 01:35:31  38.2830   38.1707        3.3      -.-  2.4  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel
2023.02.25 01:31:10  37.9943   37.4812        5.0      -.-  3.5  3.6   KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.25 01:29:19  37.4217   37.1388        6.6      -.-  1.7  -.-   ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.25 01:27:06  39.0373   42.0727        7.6      -.-  2.3  -.-   GULCIMEN-BULANIK (MUS)                            İlksel
2023.02.25 01:25:39  39.3673   26.2800       11.8      -.-  2.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.02.25 01:19:25  37.4185   36.9468        6.0      -.-  2.2  -.-   KUPELIKIZ-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel
2023.02.25 01:12:36  37.8383   36.5442        4.7      -.-  2.2  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2023.02.25 01:03:32  37.9763   36.6655       15.4      -.-  1.9  -.-   KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.25 00:57:45  38.0683   37.4172        5.0      -.-  3.3  3.4   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.25 00:51:29  36.1678   36.1730        7.1      -.-  1.4  -.-   DURSUNLU-(HATAY)                                  İlksel
2023.02.25 00:48:48  38.1370   38.7833        5.0      -.-  2.3  -.-   GOKCELI-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2023.02.25 00:46:01  39.0302   42.0850        5.0      -.-  2.8  -.-   ESENLIK-BULANIK (MUS)                             İlksel
2023.02.25 00:43:06  36.6285   36.4077        7.6      -.-  1.8  -.-   SAYLAK-KIRIKHAN (HATAY)                           İlksel
2023.02.25 00:36:40  38.1937   38.6488        5.4      -.-  1.9  -.-   ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2023.02.25 00:36:27  39.2660   28.2143       14.8      -.-  2.6  -.-   CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2023.02.25 00:35:39  38.8118   37.3355        4.1      -.-  1.5  -.-   SULARBASI-GURUN (SIVAS)                           İlksel
2023.02.25 00:34:37  37.7543   37.4642        6.7      -.-  1.5  -.-   YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN)                       İlksel
2023.02.25 00:30:03  38.1807   38.7335        5.4      -.-  1.7  -.-   YAZICA-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel
2023.02.25 00:26:52  38.0072   36.7708        7.6      -.-  2.0  -.-   KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.25 00:23:23  37.4665   37.0995        7.0      -.-  2.7  -.-   SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.25 00:21:19  38.0992   37.6777        5.3      -.-  1.9  -.-   ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.25 00:19:55  38.8117   37.4410        2.4      -.-  2.0  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                             İlksel
2023.02.25 00:17:15  36.2090   35.8903        7.2      -.-  1.8  -.-   BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel
2023.02.25 00:14:44  38.1293   36.6252        5.0      -.-  1.7  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.25 00:12:52  38.1493   36.6443        3.2      -.-  2.2  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.25 00:09:56  38.2823   38.1463        5.0      -.-  2.2  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel
2023.02.25 00:08:19  38.1307   36.9510        6.2      -.-  2.2  -.-   TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.25 00:05:57  38.3107   38.2050        1.0      -.-  2.0  -.-   IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel
2023.02.25 00:03:39  36.0550   36.0398        3.7      -.-  1.6  -.-   SEBENOBA-YAYLADAGI (HATAY)                        İlksel
2023.02.25 00:01:03  36.1278   35.8627        7.8      -.-  2.2  -.-   KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel
2023.02.24 23:57:34  36.9148   36.5090        5.6      -.-  2.0  -.-   HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                     İlksel
2023.02.24 23:53:32  37.8412   36.6557        6.2      -.-  1.9  -.-   DONGEL-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.02.24 23:52:56  37.8598   36.5125       12.4      -.-  1.9  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           REVIZE01   (2023.02.24 23:52:57)
2023.02.24 23:47:18  38.2300   38.8163        5.0      -.-  1.9  -.-   ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2023.02.24 23:46:23  37.8703   36.4503       11.5      -.-  2.0  -.-   BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.24 23:42:18  38.1785   38.6867        5.0      -.-  3.4  3.4   KORME-PUTURGE (MALATYA)                           İlksel
2023.02.24 23:37:05  38.0587   37.1522        5.0      -.-  3.9  4.0   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                           REVIZE01   (2023.02.24 23:37:05)

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Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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