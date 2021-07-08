Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 8 Temmuz Perşembe günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 8 TEMMUZ 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak 08:26'da Kuşadası Körfezi'nde 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 8 TEMMUZ 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.07.08 08:26:48 37.9270 27.2705 5.0 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.08 06:55:52 38.4952 41.5280 9.2 -.- 1.6 -.- GOZTEPE-MUTKI (BITLIS) İlksel

2021.07.08 06:28:30 38.5363 39.2282 7.5 -.- 2.1 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel

2021.07.08 05:54:25 36.9687 27.8098 5.0 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.07.08 05:40:03 36.3713 27.0607 9.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.08 05:28:14 37.4303 38.5307 8.1 -.- 1.6 -.- KASIMKUYU-(SANLIURFA) REVIZE01 (2021.07.08 05:28:14)

2021.07.08 04:49:12 39.3658 37.9292 6.8 -.- 2.2 -.- KARAAGACLI-DIVRIGI (SIVAS) İlksel

2021.07.08 04:19:49 36.3668 27.1170 8.6 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.08 04:10:51 37.8820 27.8907 3.4 -.- 1.9 -.- KENGER-(AYDIN) İlksel

2021.07.08 03:53:17 37.8425 27.9123 5.0 -.- 2.4 -.- KOCAGUR-(AYDIN) İlksel

2021.07.08 02:38:23 36.2508 27.2460 20.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.08 02:32:48 35.9300 31.2242 12.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.08 00:16:37 36.3013 27.3140 19.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.08 00:12:19 36.2843 27.1148 24.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.08 00:00:11 36.3885 27.2302 22.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel