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Son depremler! Kütahya ve Elazığ'da korkutan depremler: Kandilli Rasathanesi verileri

Son depremler bugün akşam saatlerinde Kütahya ve Elazığ'ın 3'ten büyük depremlerle sarsılmasının ardından merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremler ile ilgili verileri resmi internet sitesi üzerinden paylaşıyor. İşte Kandilli Rasathanesi'ne göre Türkiye'de meydana gelen son depremler

deprem

Deprem kuşağında olan Türkiye sık sık küçük ya da büyük depremlerle sallanıyor. Bu akşam da iki ile 3 'den büyüklükte iki deprem kayda geçti. Kandilli Rasathanesi'ne göre Türkiye'de meydana gelen son depremler haberimizde.

ELAZIĞ VE KÜTAHYA'DA DEPREM

Elazığ'ın Sivrice ilçesi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kütahya'nın Merken Altıntaş ilçesi ise 3.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi Kamışlık köyü olan deprem saat 20.16 sıralarında 3.2 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin yerin 12 kilometre altında olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre saat 23.45'te Kütahya'nın Merken Altıntaş ilçesindeki deprem ilk olarak 3.2 olarak ölçülürken daha sonra 3.1 olarak revize edildi. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerin göre Türkiye'de meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.05.20 23:45:23 39.0907 30.1687 5.0 -.- 3.2 3.1 MERKEZ-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2019.05.20 22:45:37 39.3362 27.9292 7.6 -.- 2.4 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.05.20 22:30:14 36.9350 27.0150 8.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.05.20 21:36:24 36.9053 27.6507 17.8 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.20 20:16:47 38.4028 39.0900 8.7 -.- 3.2 3.3 KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2019.05.20 18:51:42 39.0025 32.7690 0.0 -.- 1.6 -.- BULDUK-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2019.05.20 18:00:19 36.3987 28.7110 8.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.20 17:38:17 39.5697 25.1918 10.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.05.20 15:35:22 36.1930 30.8920 8.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.20 13:50:42 38.9547 27.1417 22.4 -.- 1.6 -.- KIZILTEPE-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2019.05.20 13:38:09 35.2887 33.5577 0.0 -.- 1.7 -.- KIBRIS-BESPARMAK İlksel
2019.05.20 13:20:31 35.8852 31.1005 5.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.20 13:12:57 39.3137 27.8790 9.9 -.- 1.9 -.- FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA) REVIZE01 (2019.05.20 13:12:57)
2019.05.20 12:35:51 37.0413 27.8748 9.9 -.- 2.5 -.- TURKEVLERI-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.20 11:52:13 36.9260 29.4415 3.2 -.- 2.1 -.- ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
2019.05.20 11:41:47 37.0590 27.8622 0.0 -.- 2.2 -.- AKCAKAYA-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.20 11:37:31 37.9730 29.2290 18.2 -.- 1.3 -.- GUZELPINAR-(DENIZLI) İlksel
2019.05.20 10:58:11 39.3067 27.9393 8.9 -.- 2.1 -.- DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.05.20 10:31:48 39.5722 29.7498 0.0 -.- 1.7 -.- ISAKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2019.05.20 10:00:37 40.8228 27.7670 6.9 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.05.20 09:58:25 40.8443 27.7772 5.3 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.05.20 09:57:02 40.8432 27.7522 4.8 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.05.20 09:32:34 35.5955 28.0977 10.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.20 08:08:35 37.1482 28.6472 5.0 -.- 1.8 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.05.20 07:41:37 36.9058 29.3880 11.4 -.- 2.2 -.- ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR) İlksel

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