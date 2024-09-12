HATAY'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 13.30’da Suriye'nin Salamiyah Hamah bölgesinde, Hatay'ın Altınözü ilçesinden de hissedilen bir deprem meydana geldi.

Büyüklüğü 3.5 olarak ölçülen depremin derinliği ise 6.83 km olarak kayıtlara geçti.