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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 13 Kasım 2024: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri

        Muğla'da deprem! 13 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. Kandilli verilerine göre Muğla'da 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. Bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara 13 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 07:16 Güncelleme: 13.11.2024 - 07:19
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        Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi, Muğla'nın Ula ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 13 Kasım 2024 son depremler listesi görüntüleme ekranı…

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        MUĞLA’DA DEPREM!

        Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, saat 07.11’de Muğla ili Ula ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.2 büyüklüğündeki sarsıntı, 7.0 kilometre derinlikte kaydedildi.

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        KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM!

        Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 04.09’da Kahramanmaraş’ın Kuzucak ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.1 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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