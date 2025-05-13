İSTANBUL'DA DEPREM

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul Silivri'de saat 20.46'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu.

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07.18'de Marmara Denizi'nde İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 6.8 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, kent genelinde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre ise Marmara Denizi merkezli depremin büyüklüğü 4.1, derinliği ise 13.6 kilometre olarak ölçüldü.