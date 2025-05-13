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        Son depremler listesi 14 Mayıs Çarşamba: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibarıyla güncellendi. Bilindiği üzere Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. 14 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi ile büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgilere erişebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 07:16 Güncelleme: 14.05.2025 - 00:20
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        Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. İşte, 14 Mayıs 2025 Son depremler listesi sorgulama ekranı...

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        İSTANBUL'DA DEPREM

        AFAD'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul Silivri'de saat 20.46'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu.

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07.18'de Marmara Denizi'nde İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Yerin 6.8 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, kent genelinde hissedildi.

        Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre ise Marmara Denizi merkezli depremin büyüklüğü 4.1, derinliği ise 13.6 kilometre olarak ölçüldü.

        3

        BURSA'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 14:49’da Bursa Gemlik merkezli bir deprem meydana geldi.

        3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 12.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        4

        ANTALYA’DA DEPREM

        AFAD'ın verilerine göre, saat 07:49’da Akdeniz’de Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

        3.8 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 29.02 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        5

        EGE DENİZİ’NDE DEPREM

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 02:30’da Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 4.9 olarak ölçülen deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        6

        13 MAYIS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte AFAD verilerine göre 2,5 ve üzeri büyüklükteki son depremler:

        2025-05-13 16:17:07 40.82944 28.25722 6.99 ML 3.1 Marmara Denizi - [26.43 km] Silivri (İstanbul)

        2025-05-13 14:49:47 40.45167 29.15833 12.1 ML 3.0 Gemlik (Bursa)

        2025-05-13 14:20:46 37.93889 27.61889 7.0 ML 2.5 Germencik (Aydın)

        2025-05-13 12:15:25 40.82361 28.25389 6.95 ML 2.5 Marmara Denizi - [27.10 km] Silivri (İstanbul)

        2025-05-13 07:49:49 35.95361 30.42889 29.02 MW 3.8 Akdeniz - [40.25 km] Kumluca (Antalya)

        2025-05-13 07:18:15 40.83972 28.39944 6.84 MW 3.8 Marmara Denizi - [20.66 km] Büyükçekmece (İstanbul)

        2025-05-13 04:58:26 35.55833 30.95 17.47 ML 3.2 Akdeniz - [97.57 km] Kumluca (Antalya)

        2025-05-13 02:30:12 36.72917 25.75611 7.0 MW 4.9 Ege Denizi

        2025-05-13 02:09:25 38.9275 27.83583 6.97 ML 2.5 Akhisar (Manisa)

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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