Son depremler listesi 17 Eylül 2024: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Bugünkü verilere göre, İzmir'de irili ufaklı birçok deprem meydana geldi. Peki, AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde? İşte, 17 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi sorgulama...
Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar vatandaşlar tarafından hissediliyor. Şiddeti düşük olanlar ise hissedilmese bile AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Son olarak İzmir’de peş peşe deprem meydana geldi. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere AFAD ve Kandilli verileri ile 17 Eylül 2024 son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.
İZMİR'DE PEŞ PEŞE DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün Ege Denizi açıklarında İzmir'de peş peşe deprem meydana geldi.
Sarsıntıların büyüklüğü 2.3, 1.2 ve 1.6 olarak kayıtlara geçti.
Yer: Ege Denizi - [70.45 km] Karaburun (İzmir)
Tarih: 2024-09-17
Saat: 05:53:14
Enlem: 38.69111
Boylam: 25.58417
Derinlik: 7.0
Büyüklük: 2.3
Yer: Ege Denizi - [17.22 km] Dikili (İzmir)
Tarih: 2024-09-17
Saat: 05:15:15
Enlem: 38.89389
Boylam: 26.63
Derinlik: 7.02
Büyüklük: 1.2
Yer: Ege Denizi - [31.95 km] Karaburun (İzmir)
Tarih: 2024-09-17
Saat: 04:40:37
Enlem: 38.91667
Boylam: 26.24
Derinlik: 7.02
Büyüklük: 1.6
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.