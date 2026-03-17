Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 17 Mart 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara ulaşabiliyor. İşte, 17 Mart 2026 son depremler listesi...
Ülkemizde gün içinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, bugün birçok ilde farklı büyüklüklerde deprem kaydedildi. Küçük büyük tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 17 Mart 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
AKDENİZ'DE 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 09.46'da merkez üssü Akdeniz olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem yerin 15.0 kilometre derinliğinde ölçüldü.
DENİZLİ'DE DEPREM
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 09.03'te Denizli'nin Buldan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.
Sarsıntı yerin 14.91 kilometre derinliğinde meydana geldi.
16 MART 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2026-03-16 09:46:20 34.16367 25.5645 15.0 MW 4.8 Akdeniz
2026-03-16 09:03:47 38.06889 28.97472 14.91 MW 3.9 Buldan (Denizli)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.