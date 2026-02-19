Son depremler listesi 19 Şubat 2026: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Bilindiği üzere Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Son depremler listesi 18 Şubat 2026 Çarşamba günü itibarıyla güncellendi. Bugün yaşanan küçük büyük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgilere 19 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. İşte, 19 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...
BALIKESİR SALLANDI
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.02'de, 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 6.67 kilometre altında kaydedildi.
MUĞLA AÇIKLARINDA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 08.13'te Akdeniz'de 3.1 bhüyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla'nın Datça ilçesine 226.23 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 7.79 kilometre derinliğinde ölçüldü.
18 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2026-02-18 15:02:47 39.20556 28.32056 6.67 MW 3.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-18 08:13:12 34.6625 27.23917 7.79 ML 3.1 Akdeniz - [226.23 km] Datça (Muğla)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.