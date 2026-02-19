Canlı
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 19 ŞUBAT 2026: Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile en son ne zaman, nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 19 Şubat 2026: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Bilindiği üzere Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Son depremler listesi 18 Şubat 2026 Çarşamba günü itibarıyla güncellendi. Bugün yaşanan küçük büyük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgilere 19 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 00:39 Güncelleme: 19.02.2026 - 00:39
        1

        Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. İşte, 19 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...

        2

        BALIKESİR SALLANDI

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.02'de, 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 6.67 kilometre altında kaydedildi.

        3

        MUĞLA AÇIKLARINDA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 08.13'te Akdeniz'de 3.1 bhüyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Muğla'nın Datça ilçesine 226.23 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 7.79 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        4

        18 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2026-02-18 15:02:47 39.20556 28.32056 6.67 MW 3.8 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-02-18 08:13:12 34.6625 27.23917 7.79 ML 3.1 Akdeniz - [226.23 km] Datça (Muğla)

        5

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
