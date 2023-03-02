"DEPREMLER DEVAM EDECEK" UYARISI

Bazı bölgelerden halen ambulans sesleri gelmeye devam ederken, vatandaşların tedirgin olduğu bilgisi de bölgede olan kişiler tarafından belirtildi. Uzmanlar ise daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüşlerini kamuoyu ile paylaştı. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısı da duyuruldu.