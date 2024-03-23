En son nerede deprem oldu? 23 Mart son depremler listesi
Ülkemizde anlık olarak birçok deprem meydana geliyor. Birçoğu küçük çaplı olduğu için vatandaşlar tarafından fark edilmese de AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydediliyor. İşte, güncel verilerle 23 Mart son depremler listesi...
Türkiye bir deprem ülkesi ve dolayısıyla her an farklı büyüklükte birçok deprem meydana gelebiliyor. Bazıları hissedilmeyecek kadar küçük olsa da her biri kaydediliyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verileriyle 23 Mart son depremler listesi...
SON DEPREMLER LİSTESİ
23 Mart Cumartesi günü Türkiye'de küçük çaplı birçok deprem meydana geldi. Toplamda 16 deprem kaydedildi ve hepsinin büyüklüğü 1 civarında olduğu için vatandaşlar tarafından hissedilmedi.
Bunun dışında, yurt genelinde büyük bir deprem olmadı.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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