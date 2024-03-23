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        Haberler Gündem Son depremler listesi 23 Mart: AFAD ve Kandilli ile en son deprem nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde oldu?

        En son nerede deprem oldu? 23 Mart son depremler listesi

        Ülkemizde anlık olarak birçok deprem meydana geliyor. Birçoğu küçük çaplı olduğu için vatandaşlar tarafından fark edilmese de AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydediliyor. İşte, güncel verilerle 23 Mart son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 08:14 Güncelleme: 23.03.2024 - 08:14
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        Türkiye bir deprem ülkesi ve dolayısıyla her an farklı büyüklükte birçok deprem meydana gelebiliyor. Bazıları hissedilmeyecek kadar küçük olsa da her biri kaydediliyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verileriyle 23 Mart son depremler listesi...

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        SON DEPREMLER LİSTESİ

        23 Mart Cumartesi günü Türkiye'de küçük çaplı birçok deprem meydana geldi. Toplamda 16 deprem kaydedildi ve hepsinin büyüklüğü 1 civarında olduğu için vatandaşlar tarafından hissedilmedi.

        Bunun dışında, yurt genelinde büyük bir deprem olmadı.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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