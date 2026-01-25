Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 25 Ocak 2026 Pazar: En son ne zaman ve nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?

        25 Ocak 2026 Pazar son depremler listesi: Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        25 Ocak 2026 Pazar günü Türkiye genelinde gün boyunca farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem kaydedildi. Deprem kuşağında yer alan ülkede meydana gelen bu sarsıntılar, bazı bölgelerde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Yetkili kurumlar tarafından yapılan açıklamalara göre depremler sonucunda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. AFAD ile Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde gerçekleşen sismik hareketlere ilişkin verileri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürdü. İşte, 25 Ocak 2026 Pazar günü Türkiye'de meydana gelen depremlere dair güncel bilgiler ve ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2026 - 08:28 Güncelleme: 25.01.2026 - 08:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        25 Ocak 2026 Pazar günü Türkiye genelinde gün boyunca farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde kaydedilen sismik hareketlere ilişkin verileri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürdü. Yaşanan depremlerin ardından yetkili kurumlardan herhangi bir olumsuz ihbar gelmezken, vatandaşlar son deprem kayıtlarına yoğunlaştı. İşte, 25 Ocak 2026 tarihinde Türkiye’de kayda geçen depremlere dair güncel bilgiler ve ayrıntılar…

        2

        BALIKESİR'DE DEPREM

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06.56'da 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre altında oldu.

        3

        TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

        Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        4
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Burdur'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Burdur'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez
        Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku
        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        İstasmar iddiasına açıklama
        İstasmar iddiasına açıklama
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi