25 Ocak 2026 Pazar son depremler listesi: Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu?
25 Ocak 2026 Pazar günü Türkiye genelinde gün boyunca farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem kaydedildi. Deprem kuşağında yer alan ülkede meydana gelen bu sarsıntılar, bazı bölgelerde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Yetkili kurumlar tarafından yapılan açıklamalara göre depremler sonucunda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. AFAD ile Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde gerçekleşen sismik hareketlere ilişkin verileri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürdü. İşte, 25 Ocak 2026 Pazar günü Türkiye'de meydana gelen depremlere dair güncel bilgiler ve ayrıntılar…
BALIKESİR'DE DEPREM
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06.56'da 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre altında oldu.
TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR
Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.
