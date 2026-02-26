Son depremler listesi 26 Şubat 2026: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de gün içinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Büyük küçük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. 26 Şubat 2026 son depremler listesi ile bugün yaşanan depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü öğrenilebiliyor. İşte, 26 Şubat 2026 Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
AKDENİZ’DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 00.54’te Akdeniz’de deprem meydana geldi.
3.2 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 13.55 kilometre olarak kaydedildi.
26 ŞUBAT 2026 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler;
2026-02-26 00:54:41 34.57194 32.46917 13.55 ML 3.2 Akdeniz
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.