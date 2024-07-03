Akdeniz'de deprem oldu! 3 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Akdeniz ve Adıyaman'da deprem oldu. Ayrıca Çarşamba günü anlık verilerden elde edilen bilgilere göre; toplamda 17 deprem kayıtlara geçti. İşte, 3 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...
Türkiye'de bir gün boyunca farklı büyüklükte birçok deprem yaşanıyor. Bunların çoğunluğu vatandaşların hissedemeyeceği kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydediliyor. İşte, 3 Temmuz son depremler listesi ile en son deprem olan yerler..
AKDENİZ'DE DEPREM!
Akdeniz'de saat 02.50'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 9 kilometre altında oldu.
ADIYAMAN'DA 2.4'LÜK DEPREM
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 2.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yerin 7 kilometre altında olan sarsıntı saat 02.16'da kaydedildi.