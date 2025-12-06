Son depremler listesi 6 Aralık 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Hissettikleri depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. İşte, 6 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...
KARADENİZ'DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 13.13'te merkez üssü Karadeniz olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı, 6.18 kilometre derinlikte kaydedildi.
ELAZIĞ'DA PEŞ PEŞE DEPREM
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 10.19’da Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde deprem meydana geldi. 3.2 büyüklüğündeki sarsıntı, 7.0 kilometre derinlikte kaydedildi.
Saat 11.13'te merkez üssü Elazığ Palu olan bir deprem meydana geldi. 3.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde ölçüldü.
BALIKESİR’DE DEPREM
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 03.21’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.
3.6 büyüklüğündeki sarsıntı, 10.83 kilometre derinlikte kaydedildi.
6 ARALIK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-12-06 13:13:59 43.84389 39.28528 6.18 ML 3.2 Karadeniz
2025-12-06 11:13:57 38.60361 39.77083 7.0 ML 3.0 Palu (Elazığ)
2025-12-06 10:19:18 38.81972 40.03833 7.0 ML 3.2 Kovancılar (Elazığ)
2025-12-06 03:21:51 39.2 28.15833 10.83 ML 3.6 Sındırgı (Balıkesir)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Türkiye'de meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyu ile paylaşılıyor.
Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
