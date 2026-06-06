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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ: 6 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli verileri ile en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde oldu?

        Son depremler listesi 6 Haziran 2026: AFAD ve Kandilli verileri ile en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde oldu?

        6 Haziran 2026 Cumartesi günü Türkiye genelinde farklı büyüklüklerde meydana gelen depremler, gün boyunca kamuoyunun gündeminde yer aldı. Yaşanan sarsıntılara ilişkin son gelişmeler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılmayı sürdürüyor. Deprem hareketliliğini yakından takip eden vatandaşlar ise "Son deprem nerede oldu, saat kaçta gerçekleşti ve büyüklüğü neydi?" sorularına yanıt arıyor. İşte 6 Haziran 2026 tarihli son depremlere ilişkin güncel bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 10:12 Güncelleme:
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        Bugün gün içerisinde Türkiye’nin birçok noktasında meydana gelen farklı büyüklükteki depremler, günün en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Sarsıntılara dair anlık veriler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Deprem hareketliliğini yakından izleyen vatandaşlar ise “En son deprem nerede oldu, saat kaçta meydana geldi ve büyüklüğü kaç olarak ölçüldü?” sorularına yanıt arıyor. İşte 6 Haziran 2026 tarihinde kaydedilen son depremlere ilişkin güncel detaylar…

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        EN SON NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

        Kandilli Rasathanesi ile AFAD, meydana gelen depremleri anlık olarak kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Yayınlanan son depremler listesinde, küçük ya da büyük ölçekli tüm sarsıntılar yer alırken bu veriler sayesinde depremin büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği konum gibi detaylara kolayca ulaşılabiliyor.

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        6 HAZİRAN 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        6 Haziran 2026 tarihinde 3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem yaşanmadı.

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