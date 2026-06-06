Bugün gün içerisinde Türkiye’nin birçok noktasında meydana gelen farklı büyüklükteki depremler, günün en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Sarsıntılara dair anlık veriler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Deprem hareketliliğini yakından izleyen vatandaşlar ise “En son deprem nerede oldu, saat kaçta meydana geldi ve büyüklüğü kaç olarak ölçüldü?” sorularına yanıt arıyor. İşte 6 Haziran 2026 tarihinde kaydedilen son depremlere ilişkin güncel detaylar…