Son depremler listesi anlık değişiyor. Ege Denizi Santorini Adası açıklarında 28 Ocak 2025 itibarıyla yoğunlaşan depremlerin sayısı 1000'in üzerine çıktı. Günlerdir süren deprem bölgede tedirginliğe neden oluyor. Bu sebeple son depremler listesi 8 Şubat AFAD ve Kandilli listesi en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 8 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi