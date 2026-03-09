Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 9 Mart 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularını gündeme taşıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, bugün birçok ilde farklı büyüklüklerde deprem oldu. İşte 9 Mart 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama...
Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Bulundukları bölgede sarsıntı olup olmadığını merak eden vatandaşlar 9 Mart Pazartesi gününün son dakika depremler verilerini incelemek istiyor. İşte, 9 Mart 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün farklı illerde büyüklükleri 0.7 ile 2.7 arasında değişen birçok sarsıntı kaydedildi.
Büyük ölçekli bir deprem meydana gelmedi.
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.