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        Haberler Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ | Az önce deprem mi oldu? 29 Aralık Cuma 2023 bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi

        Güncel verilerle en son deprem ne zaman ve nerede oldu?

        Türkiye'de her an küçük çaplı birçok deprem meydana geliyor. Genelde birçoğu hissedilmese de bazı depremler derinliğine göre daha etkili olabiliyor. Bugün, 29 Aralık Cuma gözler son depremler listesine döndü. Peki, son deprem nerede ve ne zaman oldu? İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel verilerine göre son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 09:15 Güncelleme: 29.12.2023 - 09:15
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        Son depremler listesi 29 Aralık Cuma... Son depremler listesi birçok vatandaş tarafından takip ediliyor. Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de AFAD ve Kandilli Rasathanesi anbean depremleri kaydediyor. Peki, en son deprem ne zaman oldu? Az önce deprem mi oldu? İşte, 29 Aralık Cuma son depremler listesi...

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen anlık bilgilere göre 29 Aralık Cuma günü Türkiye'nin herhangi bir ilinde 2 üzeri herhangi bir deprem kaydedilmedi.

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        DEPREM Mİ OLDU?

        Olası bir deprem Kandilli ve AFAD rasathaneleri tarafından anbean kaydediliyor. Aşağıda verdiğimiz bağlantılar üzerinden anlık güncel ve canlı son depremler listesini sorgulayabilirsiniz.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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