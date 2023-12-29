Haberler Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ | Az önce deprem mi oldu? 29 Aralık Cuma 2023 bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi

Güncel verilerle en son deprem ne zaman ve nerede oldu? Türkiye'de her an küçük çaplı birçok deprem meydana geliyor. Genelde birçoğu hissedilmese de bazı depremler derinliğine göre daha etkili olabiliyor. Bugün, 29 Aralık Cuma gözler son depremler listesine döndü. Peki, son deprem nerede ve ne zaman oldu? İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel verilerine göre son depremler listesi... Habertürk Giriş: 29.12.2023 - 09:15 Güncelleme: 29.12.2023 - 09:15 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Son depremler listesi 29 Aralık Cuma... Son depremler listesi birçok vatandaş tarafından takip ediliyor. Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de AFAD ve Kandilli Rasathanesi anbean depremleri kaydediyor. Peki, en son deprem ne zaman oldu? Az önce deprem mi oldu? İşte, 29 Aralık Cuma son depremler listesi...

2 Şurada Paylaş!







AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen anlık bilgilere göre 29 Aralık Cuma günü Türkiye'nin herhangi bir ilinde 2 üzeri herhangi bir deprem kaydedilmedi.