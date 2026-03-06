Canlı
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ | Biraz önce deprem mi oldu? 6 Mart 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri

        Az önce deprem mi oldu? 6 Mart 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

        Gece saatlerinden itibaren meydana gelen depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından kayıt altına alınıyor. Bu sebeple son depremler listesi sürekli güncelleniyor. Listede irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. İşte, 6 Mart 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Giriş: 06.03.2026 - 00:17
        1

        Türkiye’de meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi sık sık yeni verilerle güncelleniyor. Gece saatlerinden itibaren meydana gelen depremleri merak edenler veya yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler bu listeye göz atarak en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenebiliyor. Peki, az önce deprem mi oldu? İşte, canlı ve anlık 6 Mart 2026 son depremler listesi takip ekranı…

        2

        İZMİR'DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 04.11'de Ege Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        İzmir'in Çeşme ilçesine 30.77 kilometre mesafede meydana gelen deprem, 6.94 kilometre derinlikte ölçüldü.

        3

        5 MART 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükte meydana gelen depremler şöyle;

        2026-03-05 04:11:16 38.11694 25.96972 6.94 MW 3.9 Ege Denizi - [30.77 km] Çeşme (İzmir)

        4

        EN SON NEREDE DEPREM OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
