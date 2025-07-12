Son depremler listesi 13 Temmuz 2025 Pazar günü için araştırılıyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok deprem meydana geliyor. Bazı sarsıntılar hissedilirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü kaç? İşte, 13 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi görüntüleme…