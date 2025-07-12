Son depremler listesi 13 Temmuz 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Peki, en son deprem nerede oldu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde? İşte 13 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Son depremler listesi 13 Temmuz 2025 Pazar günü için araştırılıyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok deprem meydana geliyor. Bazı sarsıntılar hissedilirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü kaç? İşte, 13 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi görüntüleme…
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 14:24'te Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.
2,8 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7,6 kilometre derinliğinde kaydedildi.
12 TEMMUZ 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
2,5 ve üzeri büyüklükteki son depremler şöyle;
2025-07-12 14:24:08 40.02944 23.35861 7.6 ML 2.8 Ege Denizi
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.