Son depremler listesi 2 Mart 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile şimdi deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?
Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yurt genelinde yaşanan küçük büyük tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, Ege Denizi depremlerle sallanmaya devam ediyor. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, AFAD ve Kandilli verileri ile 2 Mart 2025 son depremler listesi…
Son depremler listesi 2 Mart 2025 Pazar günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Türkiye ve komşu ülkelerde yaşanan depremlere ilişkin veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp paylaşılıyor. AFAD verilerine göre Ege Denizi’ne sismik hareketlilik sürüyor. Bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi bilgiler 2 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yer alıyor. İşte detaylar…
EGE DENİZİ’NDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 14:32’de Ege Denizi’nde deprem meydana geldi.
3.2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.
1 MART EGE DENİZİ DEPREMLERİ
2025-03-01 14:32:57 36.73472 25.72306 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
2025-03-01 12:49:11 40.1825 24.58833 7.0 ML 2.1 Ege Denizi
2025-03-01 12:44:13 39.78944 24.55556 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-03-01 03:41:46 36.63889 25.66778 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.