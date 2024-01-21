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        Haberler Gündem Güncel SON DEPREMLER | Sivas ve Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD ve Kandilli 21 Ocak 2024 son depremler listesi | Son deprem nerede, ne zaman oldu?

        Sivas ve Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD ve Kandilli 21 Ocak son depremler listesi

        Son depremler listesi Sivas ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından kamuoyunda yakından merak edilip araştırılıyor. AFAD ve Kandilli tarafından son depremler anbean kaydediliyor. Peki, son deprem nerede ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli 21 Ocak son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 00:10 Güncelleme: 21.01.2024 - 00:10
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        SON DEPREMLER LİSTESİ 21 OCAK | Sivas ve Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen depremlerin ardından gözler AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevrildi. Peki, son deprem nerede, ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 21 Ocak listesi...

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        SİVAS'TA KORKUTAN DEPREM!

        Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 01.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gürün ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

        Kahramanmaraş'ta saat 01.38'de 3.3 büyüklüğünde deprem oldu. Kaydedilen verilere göre deprem yerin 1.9 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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