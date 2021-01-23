Deprem mi oldu? Ege Denizi'nde son günlerde meydana gelen depremler sonrası gözler son depremler tablosuna çevrildi. İşte, 23 Ocak Kandilli ve AFAD son depremler tablosu ve son dakika deprem haberleri...

MUŞ'TA KOKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün saat 06.49'da yerin 7.64 km derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

EGE'DE DERPEM FIRTINASI

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında geçtiğimiz gün sabaha karşı 4,5 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise, 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede deprem fırtınası yaşandığını söyledi

23 OCAK KANDİLLİ SON DEPREMLER TABLOSU:

23 OCAK AFAD SON DEPREMLER TABLOSU: