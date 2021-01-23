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Son depremler tablosu 23 Ocak: AFAD ve Kandilli depremler listesi

Deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri ve bu sorunun cevabı hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte, Kandilli ve AFAD tarafından anbean kaydedilen 23 Ocak son depremler tablosu...

Son depremler tablosu 23 Ocak: AFAD ve Kandilli depremler listesi

Deprem mi oldu? Ege Denizi'nde son günlerde meydana gelen depremler sonrası gözler son depremler tablosuna çevrildi. İşte, 23 Ocak Kandilli ve AFAD son depremler tablosu ve son dakika deprem haberleri...

MUŞ'TA KOKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün saat 06.49'da yerin 7.64 km derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

EGE'DE DERPEM FIRTINASI

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında geçtiğimiz gün sabaha karşı 4,5 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise, 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede deprem fırtınası yaşandığını söyledi

23 OCAK KANDİLLİ SON DEPREMLER TABLOSU:

23 OCAK AFAD SON DEPREMLER TABLOSU:

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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