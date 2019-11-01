Boğaz'a çamur aktı, Avcılar'da yol çöktü

İstanbul’a yapılan fırtına ve yağmur uyarılarının dün öğle saatlerinden itibaren kent genelinde yağmur aralıkla kendini gösterdi. Bu sabah saatlerinde de etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar yanlarına şemsiyelerini alarak çıktılar.



Geçtiğimiz hafta içerisinde İstanbul’da etkili olması beklenen fırtına ve yağmur dünden bu yana etkisini aralıklarla sürdürmeye devam ediyor. Dün Sarıyer’de sel şeklinde olan yağmurla ilgili uyarılarının ardı arkası kesilmiyor.

Bu sabah saatlerinde de etkili olan yağmurlu hava etkisini şehrin genelinde göstermeye başladı. Uyarılara dikkat eden vatandaşlarda yanlarında şemsiyelerini eksik etmedi. Bu nedenle trafikte de sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşmaya başladı.

Yağmurun gün içinde şehir genelinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

MARMARA ÇAMUR OLDU

İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından Marmara denizine çamur aktı. Avcılar'da İSKİ çalışmasının ardından kapatılan yolda yağmur yağmasıyla birlikte çökme meydana geldi.

Yağmurun etkili olduğu İstanbul'da, Zeytinburnu sahilinde denize akan dereler nedeniyle deniz kahverengi oldu. Havadan yapılan çekimlerde, Veliefendi hipodromunun arkasında kalan bölümünde denizin üzerindeki çamur tabakasının 1-2 kilometre açıkta bekleyen demirli gemilerin olduğu bölüme kadar ilerleği görüldü.

AVCILAR'DA YOL ÇÖKTÜ

Mektep Sokak´ta bir işyerinin önünde sabah çukur oluştuğunu ve çöken yolun içine bir otomobilin düşebileceğini gören mahalle sakinleri polis ve belediyeyi aradı.

Polis bölgeyi kontrol ederken, İSKİ ekipleri gelerek müdahale etti. Aynı yerde işyeri bulunan Yaşar Çetin, İSKİ´nin 2 hafta önce yolda kanalizasyon çalışması yaptığını bu süre içerisinde 2 kez benzer çökmeler görüldüğünü söyledi. Çetin, "Arabamızı kurtardık. Büyük araç geçse içine düşerdi" dedi.

ELEKTRİK KABLOLARI YANDI

Eminönü’nde bulunan otobüs duraklarının olduğu alandaki yer altı kabloları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı o anlar kameralara yansıdı.

Olay saat 10.00 sıralarında Eminönü’nde bulunan otobüs duraklarının olduğu alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otobüs duraklarının bulunduğu alandan geçen yer altı kabloları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Yanmadan kaynaklanan patlamaların yaşandığı o anlar kameraya yansıdı.