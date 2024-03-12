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        Haberler Televizyon SON ELEME ADAYI OLDU! Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Mart 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Mart 2024 Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da haftanın son eleme adayı belli oldu. Mavi ve kırmızı takım haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kaybeden ekip ada konseyinde yapılan takım oylaması sonucunda haftanın 4. eleme adayını belirledi. İşte 12 Mart Salı Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 00:14 Güncelleme: 13.03.2024 - 00:14
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        Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı birbirinden zorlu parkurların olduğu Survivor'da, mavi ve kırmızı takım 4. dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verdi. Peki, "Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Mart 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'da haftanın son eleme adayı...

        2

        12 MART 2024 SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Survivor'da haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Dördüncü dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım aynı zamanda ödülün de sahibi oldu.

        3

        SURVİVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı Berna oldu.

        4

        SURVİVOR'DA ELEME POTASINDA YER ALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

        1. eleme adayı Aysu

        2. eleme adayı Pınar

        3. eleme adayı Gizem

        5

        MAVİ TAKIM

        Batuhan Karacakaya

        Seda Ocak

        Hakan Hatipoğlu

        Damla Can

        Yiğit Poyraz

        Yasin Obuz

        Sahra Işık

        Ogeday Girişken

        Berna Canbeldek

        Yaman

        Yağmur

        Aysu

        Furkan

        6

        KIRMIZI TAKIM

        Hilmi Cem

        Avatar Atakan

        Sema Aydemir

        Nagihan

        Nefise Karatay

        Merve Aydın

        Bozok

        Yunus Emre

        Pınar Saka

        Aleyna Kalaycıoğlu

        Gizem Memiç

        Sercan Yıldırım

        Özgür Tetik

        7

        SURVİVOR KİM ELENDİ 7 MART 2024?

        Survivor'da final düellosu Mustafa Kemal ve Hakan arasında oldu. Survivor All Star'da eleme düelosunu kaybederek yarışmaya veda eden son isim Mustafa Kemal oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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