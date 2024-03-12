Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Mart 2024 Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da haftanın son eleme adayı belli oldu. Mavi ve kırmızı takım haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kaybeden ekip ada konseyinde yapılan takım oylaması sonucunda haftanın 4. eleme adayını belirledi. İşte 12 Mart Salı Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım...
Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı birbirinden zorlu parkurların olduğu Survivor'da, mavi ve kırmızı takım 4. dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verdi. Peki, "Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Mart 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'da haftanın son eleme adayı...
12 MART 2024 SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Dördüncü dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım aynı zamanda ödülün de sahibi oldu.
SURVİVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı Berna oldu.
SURVİVOR'DA ELEME POTASINDA YER ALAN YARIŞMACILAR KİMLER?
1. eleme adayı Aysu
2. eleme adayı Pınar
3. eleme adayı Gizem
MAVİ TAKIM
Batuhan Karacakaya
Seda Ocak
Hakan Hatipoğlu
Damla Can
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Sahra Işık
Ogeday Girişken
Berna Canbeldek
Yaman
Yağmur
Aysu
Furkan
KIRMIZI TAKIM
Hilmi Cem
Avatar Atakan
Sema Aydemir
Nagihan
Nefise Karatay
Merve Aydın
Bozok
Yunus Emre
Pınar Saka
Aleyna Kalaycıoğlu
Gizem Memiç
Sercan Yıldırım
Özgür Tetik