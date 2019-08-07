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Son günlerde gündemden düşmeyen Ebru Polat kimdir? Kaç yaşındadır? İşte Ebru Polat'ın hayatı...

Son günlerde Reynmen'in şarkısına yaptığı dansla ardından Hilal Altınbilek - Kubilay Aka - Miray Daner aşk üçgenine yaptığı yorumla ve en son da sosyal medyadan kendisine gelen mesajı ifşa etmesiyle gündemden düşmeyen Ebru Polat ismi vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. Peki Ebru Polat kimdir? Kaç yaşındadır? İşte Ebru Polat'ın hayatı...

Ebru Polat

Hadise'den sonra Reynmen'in dansına yaptığı dansla gündeme gelen Ebru Polat daha sonra Hilal Altınbilek - Kubilay Aka - Miray Daner aşk üçgeninde öne sürdüğü iddia sonra isminden tekrar bahsettirmişti. En son sosyal medyadan kendisine gelen mesajı ifşa etmesiyle tekrardan gündeme oturan Ebru Polat, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki Ebru Polat kimdir? Kaç yaşındadır? İşte Ebru Polat'ın hayatı...

EBRU POLAT KİMDİR?

Ebru Polat, 30 Haziran 1983'te İzmir'de dünyaya geldi. Genç yaşlarda bale eğitimi aldı. Müzikle ilkokul korosunda tanışan Polat, eğitim hayatını müzikten farklı bir alana çevirerek hukuk okumaya karar verdi. 2005 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimini başarıyla tamamladı. Bir süre avukat olarak görev yaptı. Eğitim kariyerine devam etmek için Üsküdar Üniversitesi psikoloji bölümünde master yapmaktadır. Uzman psikolog ve Akademisyen olmak istemektedir.

Müzik kariyerine 2007'de çıkardığı Çetin Ceviz albümüyle başladı. Avukatlığı bırakıp kariyerini müzik üzerine kurmaya karar verdikten sonra Londra’ya giden Polat, bu şehirde bulunan sanat akademisi Royal Akademi’de müzik eğitimi aldı. Türkiye’ye döndükten sonra 2008 yılında ikinci EP albümü olan "Çok Geç"’i piyasaya sürdü. Albümün ismiyle aynı olan "Çok Geç" şarkısının sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait. Bu şarkı dışında Sezen Aksu'nun "Seni Yerler" şarkısını da tekrar yorumladı. 2009 yılında "Kalp Ayazı" albümünü yayımladı. Albümün içerisinde Serdar Ortaç, Fettah Can, Murat Güneş, Sezen Aksu'nun şarkıları yer aldı. Ayrıca albümde Polat'ın sözü ve müziği kendine ait olan "Delikanlı Kız" şarkısı da yer aldı.

2011'de "Dinle 2011" albümünü yayımladı. Albümde Sezen Aksu'nun "Haydi Git" şarkısına yorumladı. Ayrıca albümde "Mutlu Ol Yeter" ve "Artık Sevmeyeceğim" şarkılarının cover'larına yer verdi. Sonrasında aynı yıl içerisinde "Olanlar Oldu" single'ını sundu. 2012'de "Kaçın Kurasıyım" EP'sini yayımladı. Sözlerini Aysel Gürel'in müziğini Mehmet Erbil Savaş'ın yaptığı "Hani Dünya Tatlısı" şarkısını tekrar yorumladı. 2013 yılında ise "Günaha Davet" ve "Hediyem Olsun" single'larını piyasaya sürdü. 2015'te ise "Çilli Bom" şarkısını tekrar yorumlayan Ebru Polat, 7 Nisan'da 9 şarkının yer aldığı "9 Hit" albümünü yayımladı. Albümde Serdar Ortaç, Altan Çetin, Onurr, Alper Narman, Murat Güneş, Gökhan Tümkaya, Hüseyin Cebişci ve Efe Demiryoğuran gibi isimlerin şarkıları yer aldı.

DİSKOGRAFİ

  • Albümleri
    Kalp Ayazı (2009) Seyhan Müzik
    Dinle 2011 (2011) Dokuz Sekiz Müzik
    9 Hit (2015) Seyhan Müzik
  • EP'leri
    Çok Geç (2008) Seyhan Müzik
    Çetin Ceviz (2007) DFM Productions
  • Single'ları
    Olanlar Oldu (2011) Dokuz Sekiz Müzik
    Kaçın Kurasıyım (2012) Musicom Müzik
    Günaha Davet (2013) Musicom Müzik
    Hediyem Olsun (2014) Musicom Müzik
    Çilli Bom (2015) Musicom Müzik
    Dokun Bana (2016) Seyhan Müzik
    Hava Çok Sıcak (2017) Seyhan Müzik
    Hazmedemeyenlere Soda (2018) Seyhan Müzik
    Akşam Sendeyiz Kraliçe (2018) Seyhan Müzik
    Madam (2019) Kemal Aslan Music Production
    Haydi Şimdi Gel (Halil Vergin ile birlikte) (2019) Dinç Müzik Yapım

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