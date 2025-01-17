SON HAVA BÜKÜCÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hava, Su, Toprak, Ateş... Kaderleri birbirine bağlanmış dört ülkedir. Ateş Ülkesi'nin diğerlerine karşı vahşice bir savaş başlatmasıyla bir anda her şey değişir. Koskoca bir yüzyıl geçtiği halde bu yıkım sürecini değiştirecek en küçük bir umut belirtisi bile yoktur.