Son Hava Bükücü filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Avatar: Son Havabükücü çizgi televizyon dizisinden sinemaya uyarlanan Son Hava Bükücü filmi, 17 Ocak Cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Usta yönetmen, M. Night Shyamalan yazıp yönettiği film, 30 Haziran 2010 tarihinde vizyona girdi. Peki, "Son Hava Bükücü filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Son Hava Bükücü filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Son Hava Bükücü filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler, "Son Hava Bükücü filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Son Hava Bükücü ne zaman çekildi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Son Hava Bükücü filminin konusu ve oyuncularına ilişkin tüm detaylar...
SON HAVA BÜKÜCÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Hava, Su, Toprak, Ateş... Kaderleri birbirine bağlanmış dört ülkedir. Ateş Ülkesi'nin diğerlerine karşı vahşice bir savaş başlatmasıyla bir anda her şey değişir. Koskoca bir yüzyıl geçtiği halde bu yıkım sürecini değiştirecek en küçük bir umut belirtisi bile yoktur.
SON HAVA BÜKÜCÜ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Noah Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz, Jackson Rathbone, Shaun Toub.