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Son Yaz 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Son Yaz 15. son bölüm...

Fox TV'nin ilgiyle takip edilen yeni dizisi Son Yaz, 15. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Cuma akşamları ekrana gelen diziye bu akşam Akgün'ün tutuklanması ile yaşananlar damga vurdu. Peki Son Yaz 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Son Yaz 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Son Yaz 15. son bölüm...

Son Yaz 15. son bölüm yayınlandı. Peki oldukça heyecanlı geçen bölüm sonrası merakla beklenen Son Yaz 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SON YAZ 16. YENİ BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Son Yaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SON YAZ 15. BÖLÜM ÖZETİ

Akgün ve Yağmur ayrılık sonrası yeni duruma alışmaya çalışmaktadırlar ama ikisi de acı çekmektedir. Akgün eline geçen fotoğrafın arkasında yatan hikâyenin peşine düşer ve ilk olarak Selim’i babasıyla görüşmek için ikna eder. Ama Selçuk Taşkın’ın fotoğrafa verdiği tepki çok sert olur. Akgün’ün içindeki şüphe artar.

Kaan, Yağmur ve Akgün’ün ayrıldığını duyunca bu fırsatı kaçırmaz ve Yağmur’a yakınlaşmaya çalışır. Kaan’ın bu hamlesini öğrenen Akgün hesabını sormak üzere soluğu Kaan’ın yanında alır. Kaan ve Akgün arasında çıkan kavga; Fatih, Serap, Canan ve Selim’in de bulaşmasıyla adli bir vakaya dönüşür. Kavgayı fırsata çeviren Fatih, Akgün’ü mahkemeye verir. Selim ve Canan, Akgün’ü tutuklanmadan kurtarmak için birlikte harekete geçerler. Akgün’ün avukatlığını Canan üstlenir. Bu arada Selçuk Taşkın’ın Halil Sadi’yi aradığını öğrenen Selim bunun hesabını sormak için Selçuk’a gittiğinde sürpriz bir gerçeği öğrenecektir.

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