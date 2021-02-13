Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Son Yaz 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Son Yaz 7. son bölüm

Son Yaz dizisi 7. bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı dizinin yeni bölümleri Cuma akşamları FOX TV'de yayınlanıyor. Peki Son Yaz 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Son Yaz 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Son Yaz 7. son bölüm

Son Yaz 7. son bölüm yayınlandı. Peki oldukça heyecanlı geçen bölüm sonrası merakla beklenen Son Yaz 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SON YAZ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Son Yaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SON YAZ 7. BÖLÜM ÖZETİ

Latif’i öldürmek için sıkıştırılan Akgün, elini kana bulamamak için bir çıkış yolu ararken, Soner Akgün'ü Yağmur üzerinden tehdit eder. Selim ise her yerde kaçak tanığı Latif’i aramaktadır.

Akgün bu çıkışsızlık içinde bir yol bulmalıdır... İçinde bulunduğu baskı haline daha fazla dayanamayan Akgün, kendisine daha önce annesi hakkında yalan söylemiş olan Selim'e patlar.

Aralarında geçen tartışmada öğrendikleri Akgün’ü hiç tahmin etmediği bir yerden yakalar. Öte yandan Canan ve Selim yaşadıkları ayrılık acısına rağmen dik durmaya çalışsalar da iki taraf da yıkılmıştır. Canan'ın Selim'e kaçak tanığı Latif'le ilgili yardım etmesi acaba aralarını düzeltebilecek midir?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Seni Çok Bekledim 4. yeni bölüm izle - Seni Çok Bekledim 3. son bölüm....
TELEVİZYONSeni Çok Bekledim 4. yeni bölüm fragmanı...
Baba 2 filmi konusu nedir? - Baba 2 filmi oyuncuları kimler? Baba 2 filmi ne zaman, kaç yılında çekildi?
TELEVİZYONBaba 2 filmi konusu nedir?
Arka Sokaklar 578. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Arka Sokaklar 577. son bölüm...
TELEVİZYONArka Sokaklar 578. yeni bölüm fragmanı...
Kırmızı Oda 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kırmızı Oda 24. son bölüm
TELEVİZYONKırmızı Oda 25. yeni bölüm fragmanı...
Payitaht "Abdülhamid" 139. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Payitaht dizisi 138. son bölüm...
TELEVİZYONPayitaht "Abdülhamid" 139. yeni bölüm...
Ramo 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Ramo 32. bölüm full izle tek parça
TELEVİZYONRamo 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Alev Alev 15. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı - Alev Alev 14. bölümde neler oldu?
TELEVİZYONAlev Alev 15. yeni bölüm ön izleme...
Son Yaz oyuncuları: Son Yaz dizisi oyuncuları kimler ve isimleri ne? İşte Son Yaz oyuncu kadrosu
TELEVİZYONSon Yaz dizisi oyuncuları kimler?
Ramo nerede çekiliyor? Ramo dizisi hangi şehirde çevriliyor? İşte Ramo çekim mekanları
TELEVİZYONRamo nerede çekiliyor?
Akıncı oyuncuları: Akıncı dizisi konusu nedir? İşte Akıncı dizisi oyuncu kadrosu ve isimleri
TELEVİZYONAkıncı dizisi oyuncuları kimlerdir?