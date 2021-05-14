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Son Yaz bugün neden yok? Son Yaz 19. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Son Yaz bugün neden yok? Soruları dizinin takipçileri tarafından merak konusu oldu. FOX TV ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümü bu akşamki yayın akışında yer almıyor. Peki, Son Yaz 19. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Son Yaz bugün neden yok? Son Yaz 19. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Son Yaz bu akşam neden yok? Sorusu dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. Başrollerini Ali Atay ile Funda Eryiğit'in aldığı Son Yaz dizisinin 19. bölümüyle ilgili ayrıntılar haberimizde...

SON YAZ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Son Yaz 19. bölümü Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle bu hafta ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü haftaya yine aynı gün ve saatinde izleyicisi ile buluşacak.

SON YAZ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Akgün, Gökhan’ın abisi olmadığından şüphelenip, onu hastanelik edene kadar dövdüğü için çok pişmandır. Gökhan’ın onu asla affetmeyeceğini düşünür ve kendini affettirmek için Gökhan’ın el konulan arabasını geri almaya karar verir. Soner ve Eray da Akgün’e yardımcı olacaktır. Diğer taraftan Yağmur, Gökhan’ı Akgün’le ilgili yumuşatmak için karşısına çıkar. Gökhan, Yağmur ve Akgün arasındaki bağın gücünü fark eder ve bundan hoşlanmaz. Gökhan’ın Akgün’ü yalnızlaştırmak için yapacağı hamle, Yağmur’un Akgün’le olan ilişkisini sorgulamasına yol açarken, Akgün de Gökhan’ın samimiyetini sorgulamaya başlayacaktır.

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