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Son Yaz nerede, hangi şehirde çekiliyor? Son Yaz dizisi nerede çekildi? İşte konusu ve çekim mekanları

Son Yaz nerede çekiliyor? Sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Her cuma 20:00'da yeni bölümleriyle FOX TV'de yayınlanan Son Yaz güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin izleyicileri Son Yaz dizisi nerede çekildi? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz hangi şehirde çekildi? İşte Son Yaz çekim yapılan mekanlar ve semtler...

Son Yaz nerede, hangi şehirde çekiliyor? Son Yaz dizisi nerede çekildi? İşte konusu ve çekim mekanları

03 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmeni Burak Arlıel oldu. Senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı dram türündeki dizi bu akşam yayın hayatına başlayacak. Peki, Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? İşte Son Yaz dizisi çekim yapılan mekanlar ve semtler...

SON YAZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Son Yaz dizisi çekimleri İstanbul’un çeşitli ilçelerinde başladı. Sonrasında çekimleri İzmir'e taşındı. Son Yaz İzmir'in Seferihisar, Urla, Çeşme gibi ilçelerinde çekiliyor.

SON YAZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay),8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara’nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı (Alperen Duymaz) Selim Kara’nın bizzat koruması.

Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur. Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim’i; İzmir’de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.

Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün’ü ailesinin yanına İzmir Çeşme’de bulunan Adalet Sitesi’ne götürmek zorunda kalır. Selim’in beklenmeyen misafiri Akgün’ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege’de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

SON YAZ İLK BÖLÜM ÖZETİ

Cumhuriyet Savcısı Selim Kara, sekiz yıl önce tutukladığı organize çete lideri Selçuk Taşkın'dan beklemediği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, oğlu Akgün Gökalp Taşkın'a sahip çıkması karşılığında tanıklık yapacaktır. Akgün Gökalp, bir deli fişek, babasının izinden yürümüş, bulaşmaması gereken insanlara bulaşmış, hayatı tehlikededir.

Selim mesleği sebebi ile ailesinden ayrı, İstanbul'da tek başına yaşamaktadır. Eşi Canan, kızı Yağmur ve oğlu Altay ise dört yıldır İzmir, Çeşme'de kendilerine babalarından ayrı bir hayat kurmuşlardır...

Selim, Selçuk Taşkın'ın oğlunu biraz da 'zor kullanarak' koruması altına alır ancak ailevi sorunlar sebebi ile Çeşme'ye, ailesinin yanına bu belalı delikanlı ile birlikte dönmek zorunda kalır. Selim, ne pahasına olursa olsun evliliğini kurtarmak zorundadır. Akgün Gökalp'in ise bu zorunlu yol arkadaşlığına 'eyvallah' demeye hiç niyeti yoktur. Selim Kara'nın, babasını yıllar önce tutuklayan savcı olduğunu öğrendiğinde işler iyice karışacaktır.

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