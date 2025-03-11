Son yıllarda Türkiye'ye kazandırılan en dikkat çekici 10 eser

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı değerlendirmede, “2018’den bu yana yaklaşık 8.967 eseri ait olduğu topraklara geri getirdik. Kültürel mirasımıza sahip çıkma sorumluluğuyla, kaçırılan her eserimizin izini sürmeye devam edeceğiz” dedi.

Bu kapsamda, dünya genelinde gerçekleştirilen iş birlikleri, hukuki süreçler ve bilimsel çalışmalarla birçok önemli eser ülkemize iade edildi.