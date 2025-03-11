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        Haberler Yaşam Son yıllarda Türkiye’ye kazandırılan en dikkat çekici 10 eser

        Son yıllarda Türkiye'ye kazandırılan en dikkat çekici 10 eser

        Dünya genelinde gerçekleştirilen iş birlikleri, hukuki süreçler ve bilimsel çalışmalarla birçok önemli eser ülkemize iade edildi. İşte son yıllarda Türkiye'ye kazandırılan en dikkat çekici 10 eser

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 15:11 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:11
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        1

        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün çatısı altında faaliyet gösteren Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı, kuruluşunun 5. yılını geride bıraktı.

        Bu süreçte yürütülen titiz çalışmalar sonucunda son 7 yılda 8.967, 2002’den bu yana ise toplam 13.282 eser ait olduğu topraklara döndü.

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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı değerlendirmede, “2018’den bu yana yaklaşık 8.967 eseri ait olduğu topraklara geri getirdik. Kültürel mirasımıza sahip çıkma sorumluluğuyla, kaçırılan her eserimizin izini sürmeye devam edeceğiz” dedi.

        Bu kapsamda, dünya genelinde gerçekleştirilen iş birlikleri, hukuki süreçler ve bilimsel çalışmalarla birçok önemli eser ülkemize iade edildi.

        3

        İşte son yıllarda Türkiye’ye kazandırılan en dikkat çekici 10 eser:

        Çingene Kızı Mozaikleri (ABD)
        Bowling Green Devlet Üniversitesi’nden iadesi sağlanan mozaik panolar, Zeugma’nın kayıp parçaları arasında yer almakta olup Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde sergilenmektedir.

        4

        Roma Dönemi Zeugma Kökenli Stel (İtalya)
        M.S. 2. yüzyıla tarihlenen, Antik Yunanca yazıtı ile dikkat çeken bu mezar steli, Venedik Kültürel Miras Koruma Birimi’nin iş birliğiyle ülkemize kazandırılmıştır.

        5

        Kiliya Tipi İdol (ABD)
        Sanat tarihçileri tarafından modern sanata ilham kaynağı olduğu belirtilen 6 bin yıllık bu figür, Shelby White Koleksiyonu’ndan el konularak Türkiye’ye getirilmiştir.

        6

        Mustafa Dede Tarafından İstinsah Edilen Kur’an-ı Kerim (İngiltere)
        Osmanlı hat ekolünün kurucusu Şeyh Hamdullah’ın oğlu Mustafa Dede tarafından yazılmış, 16. yüzyıla tarihlenen bu değerli Mushaf, titiz takip sonucu ülkemize iade edilmiştir.

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        Roma İmparatoru Lucius Verus Heykeli (ABD)
        Bubon Antik Kenti’nden yasadışı yollarla çıkarıldığı tespit edilen bu insan boyutundaki nadir bronz heykel, Manhattan Bölge Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma neticesinde Türkiye’ye geri dönmüştür.

        8

        Eros Başı (İngiltere)
        Sidamara Lahdi’nin eksik parçası olan bu heykel başı, Victoria & Albert Müzesi ile yürütülen başarılı diplomatik müzakereler sonucunda lahitle yeniden buluşturulmuştur.

        9

        Şile Bozgoca Camii Kitabesi (Hollanda)
        Osmanlı dönemine ait bu önemli kitabe, uluslararası hukuki girişimler sonucunda Türkiye’ye getirilmiş ve İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde sergilenmektedir.

        10

        Boubon Antik Kenti Kökenli Bronz Kadın Büstü (ABD)
        M.S. 2. yüzyıla tarihlenen, sanatsal detaylarıyla öne çıkan bu bronz büst, ABD’de yürütülen titiz araştırmalar ve hukuki süreçlerin ardından ait olduğu topraklara dönmüştür.

        11

        Adana Ulu Camii Çinisi (İngiltere)
        Bonhams Müzayede Evi’nde satışa çıkarılan ve 2003 yılında çalındığı tespit edilen bu Osmanlı dönemi çinisi, müzayede sürecinde müdahale edilerek Türkiye’ye kazandırılmıştır.

        12

        Kybele Adak Heykeli (ABD)
        Bereket ve bolluğun sembolü olan bu Kybele heykeli, 1960’lı yıllarda yasa dışı yollarla yurtdışına çıkarılmış ve ABD’de dava süreci tamamlanarak ülkemize iade edilmiştir.

        #Türkiyeye iade edilen eserler
        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
        #Bakan Ersoy
        #Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
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