Son zamanların en soğuğu yarın görülecek!

Cumartesi sabah havası son zamanların en soğuğu, İstanbul 8, Ankara 3, İzmir 9 derece gibi Kasım ortalamalarının da altında sıcaklıklarla güne başlıyor. Kuzeyden esecek ve soğuk havayı taşıyacak rüzgarlar bazı alanlarda kuvvetli yağışlar oluşturmaya devam ediyor.

Doğu Anadolu’da beklenen kar yağışları esnasında gecenin havası biraz yumuşasa da Pazartesi sabahı açık gökyüzü ile bölge hava -6°C’ye kadar soğuyacak. Erzurum ve çevre merkezlerde yeni hafta başında buzlanmaya dikkat edilmeli.

Pazar günü, cumartesi sabahına benzer serin rüzgarlarla başlıyor ama gün içinde Türkiye genelinde güneş yüzünü gösterir. Sıcaklıklar Pazar günü 1-3 derece kadar yükselse de Anadolu gece ayazı yaşıyor, Ankara’da günün en düşükleri uzun zamandan sonra 0°C’ye ve biraz altına iniyor.

Yozgat-Sivas-Erzincan-Erzurum boyunca kar yağışı ve yine Güneydoğu yükseklerimizde kar yağışları bekleniyor. Bu kar yağışları hafta sonu özellikle köy ve yayla yollarında ulaşımı aksatır, hazırlıksız çıkmamakta yarar var.

KIYILARDA YAĞMUR VAR

Gelecek hafta ortasında ise (29-30 Kasım) birkaç lodoslu günümüz daha olacak ve hava yeniden ısınarak batı bölgelerde 15°C’ye yükselecek görünüyor. İstanbul için yakında bir kar haberinden söz etmek zor, Aralık ayının ilk haftası dahil olmak üzere kıyılarda yağışları yağmur şeklinde almayı sürdüreceğiz.

Düşük tempoda ama uzun süreli yağan yağmurlar özellikle Ege ve Marmara havzalarında su seviyelerini biraz yükseltiyor. Fakat belki en iyi haber Güneydoğu Anadolu genelinde görülen ve gelecek bir iki gün daha aralıklarla sürecek yağmurlar. Bölgede özellikle buğday üreticisinin beklediği, toprağın buluştuğu su çiftimize iyi gelecektir.

Fotoğraflar: DHA