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Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu: Son zamanların en soğuğu yarın görülecek!
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"Soğuk tarafa geçtik, yine de kıyılarda kar yok"

Sıcaklık tüm Türkiye'de belirgin oranda düşmeye başladı. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, sıcaklıkların yarın sabah İstanbul'da 8, Ankara'da 3 ve İzmir'de 9 derece olarak son zamanların en soğuğu şeklinde görüleceğini kaydetti

Son dakika hava durumu: Son zamanların en soğuğu yarın görülecek!
Son zamanların en soğuğu yarın görülecek!
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Cumartesi sabah havası son zamanların en soğuğu, İstanbul 8, Ankara 3, İzmir 9 derece gibi Kasım ortalamalarının da altında sıcaklıklarla güne başlıyor. Kuzeyden esecek ve soğuk havayı taşıyacak rüzgarlar bazı alanlarda kuvvetli yağışlar oluşturmaya devam ediyor.

Cumartesi gün içinde Samsun-Ordu arasında görülecek sağanak, bölgede su baskınlarına sebep olabilir. Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağışlar Pazar sabahına kadar sürecek.

5 KENTTE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Yozgat-Sivas-Erzincan-Erzurum boyunca kar yağışı ve yine Güneydoğu yükseklerimizde kar yağışları bekleniyor. Bu kar yağışları hafta sonu özellikle köy ve yayla yollarında ulaşımı aksatır, hazırlıksız çıkmamakta yarar var.

Pazar günü, cumartesi sabahına benzer serin rüzgarlarla başlıyor ama gün içinde Türkiye genelinde güneş yüzünü gösterir. Sıcaklıklar Pazar günü 1-3 derece kadar yükselse de Anadolu gece ayazı yaşıyor, Ankara’da günün en düşükleri uzun zamandan sonra 0°C’ye ve biraz altına iniyor.

Doğu Anadolu’da beklenen kar yağışları esnasında gecenin havası biraz yumuşasa da Pazartesi sabahı açık gökyüzü ile bölge hava -6°C’ye kadar soğuyacak. Erzurum ve çevre merkezlerde yeni hafta başında buzlanmaya dikkat edilmeli.

KIYILARDA YAĞMUR VAR

Gelecek hafta ortasında ise (29-30 Kasım) birkaç lodoslu günümüz daha olacak ve hava yeniden ısınarak batı bölgelerde 15°C’ye yükselecek görünüyor. İstanbul için yakında bir kar haberinden söz etmek zor, Aralık ayının ilk haftası dahil olmak üzere kıyılarda yağışları yağmur şeklinde almayı sürdüreceğiz.

Düşük tempoda ama uzun süreli yağan yağmurlar özellikle Ege ve Marmara havzalarında su seviyelerini biraz yükseltiyor. Fakat belki en iyi haber Güneydoğu Anadolu genelinde görülen ve gelecek bir iki gün daha aralıklarla sürecek yağmurlar. Bölgede özellikle buğday üreticisinin beklediği, toprağın buluştuğu su çiftimize iyi gelecektir.

Fotoğraflar: DHA

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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