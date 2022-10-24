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Sonbahar ve kışın bir arada yaşandığı ilçe: Bahçesaray

Van'ın Bahçesaray ilçesinin yüksek kesimlerinde kış yaşanırken, alçak kesimlerindeki sonbahar manzarası, doğasever ve fotoğraf tutkunları tarafından ilgi görüyor

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  • Sonbahar ve kışın bir arada yaşandığı ilçe: Bahçesaray

    Son günlerde etkili olan yağışlarla yüksek kesimleri beyaza bürünen, düşük rakımlı yerleri sonbaharın renklerine bürünen Van'ın Bahçesaray ilçesi, doğasever ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

     
  • Sonbahar ve kışın bir arada yaşandığı ilçe: Bahçesaray

    Çetin geçen kışı ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçede, dağların zirvelerinin karla kaplanmasıyla iki mevsim bir arada yaşanıyor.

     
  • Sonbahar ve kışın bir arada yaşandığı ilçe: Bahçesaray

    3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nin karla kaplandığı bölgede, dağların yamaçlarındaki bitki örtüleri ile ormanlık alanlarda kahverengi, yeşil ve sarının tüm tonları bir arada görülebiliyor.
  • Sonbahar ve kışın bir arada yaşandığı ilçe: Bahçesaray

    İlçeye gezi düzenleyen doğasever, karlı tepelerde zaman geçirdi ve eşsiz manzara eşliğinde doğa yürüyüşü yaptı.

     
  • Sonbahar ve kışın bir arada yaşandığı ilçe: Bahçesaray

    Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, ilçeye sonbahar etkinlikleri kapsamında tur düzenlediklerini belirtti.
  • Sonbahar ve kışın bir arada yaşandığı ilçe: Bahçesaray

    Karlı tepeler ve sonbahar mevsiminin ziyaretçilerine görsel şölen sunduğunu aktaran Demez, "Şu an Karabet Geçidi'ndeyiz. Arkamızda Liman köyü bulunuyor. Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenleri Bahçesaray'a davet ediyoruz.
  • Sonbahar ve kışın bir arada yaşandığı ilçe: Bahçesaray

    Karabet Geçidine yaklaşık 20 santimetre kar yağmış. Orada fotoğraf çektik, yürüyerek belli bir mesafe indik. Etkinliğe 51 kişi katıldı" diye konuştu.
  • Sonbahar ve kışın bir arada yaşandığı ilçe: Bahçesaray

    Cüneyt Nas da ilçede çok güzel zaman geçirdiklerini belirterek, "Kar harika bir manzara yaratmış. Çatak'tan çıkarken yeşilliklerin arasından karla kaplı bölgeye geldik. Güzel bir görüntü oluşturdu. Bahçesaray her mevsim çok güzel" dedi.

     
  • Sonbahar ve kışın bir arada yaşandığı ilçe: Bahçesaray

    Adem Yurdagül ise ilçenin özellikle fotoğrafçılar için en cazip bölgelerden biri olduğunu dile getirdi.
  • Sonbahar ve kışın bir arada yaşandığı ilçe: Bahçesaray

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