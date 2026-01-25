Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Songül Baş, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Songül Baş, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 41 yaşındaki Songül Baş, tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 22:10 Güncelleme: 25.01.2026 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Songül Baş (41), tedavi gördüğü hastanede 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, 12 Ocak’ta Yeni Mahalle Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Songül Baş'a, E.A. idaresindeki otomobil çarptı.

        Ağır yaralanan Baş, sürücü E.A. tarafından otomobile bindirilerek önce yakındaki bir polikliniğe, ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda çok sayıda kırık oluşan Baş, yoğun bakım ünitesinde entübe edildi. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen sürücü E.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

        Songül Baş, tedavi gördüğü Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sabah saatlerinde, 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Başın cenazesi, Çayırova ilçesindeki Küme Evler Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akse Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        860 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hakkari'de jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda; 860 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik" dedi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'ye zirve yarışında Göztepe çelmesi!
        Fenerbahçe'ye zirve yarışında Göztepe çelmesi!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        YPG ateşkesi ihlal etti
        YPG ateşkesi ihlal etti
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"