Songül Karlı, son dönemde eski eşinin borçları yüzünden magazin gündemine geliyor. Son olarak sosyal medyada tiyatrocu ve sunucu Behzat Uygur, Songül Karlı'nın eski eşine benzetilmiş, Uygu "Hanımefendi ben başkasının kocasıyım" şeklinde cevap vermişti. İşte Songül Karlı'nın hayatına dair detaylar...

SONGÜL KARLI KİMDİR?

Songül Karlı, 15 Eylül 1973'de İstanbul'da doğmuştur. Türk Halk Müziği ve televizyon sunucusudur. 1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına girdi. Bugüne kadar on tane müzik albümü bulunan ve iki albümde yer alan sanatçı 1997 ve 1998 yıllarında ilk defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM en iyi kadın sanatçı ödülünün sahibi oldu.

Günümüzde müzik yaşamına ara veren sanatçı, doksanlarda başladığı televizyon kariyerinde, kısa bir süre olsa da dizilerde oyunculuk deneyimi yaşadı. 2007 yılında Kanal7 ekranlarında yayınlanan Songül Karlı ile Cumartesi programını sunduktan sonra, 2008 yılında FOX Tv'de başlayan evlendirme programı Su Gibi'yi sanatçı Uğur Aslan ile birlikte sunmuştur. Şuan Tv 8 kanalında Songül Karlı ile Evlilik Yolu adlı programı sunmaktadır.

2008 yılında boşandığı Baykal Gümüşten bir çocuğu olan sanatçı, 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı Su Gibi ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlendi.

SONGÜL KARLI'NIN ALBÜMLERİ

Derman Sendedir (1991)

Böyle Olurmu (1992)

Oralıyam Ben (1993)

Dokunsalar Ağlayacağım (1994)

Dal Boylum (1994)

Yanık Bir Türkü (1995)

Omuz Omuza (1996)

Yalan (1998)

Bir Yana (2002)

Kaç Bahar (2004)

Hayat Bir Gün (2017)

SONGÜL KARLI'NIN SUNUCULUK YAPTIĞI PROGRAMLAR

Songül Karlı İle Cumartesi (2007)

İki Gönül Bir Olunca (2008)

Su Gibi (2008)

Songül Karlı ile Yeniden (2014)

Bugün Yıldız Benim (2015)

Songül Karlı İle Evlilik Yolunda (2016)

SONGÜL KARLI'NIN OYUNCULUK OLARAK YER ALDIĞI DİZİLER

Paşa Baba Konağı (2000)

Reyting Hamdi (2002)

Türkü Filmi (2004)

Yasemince (2010)

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