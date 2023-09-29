Songül Karlı'nın son pozları olay oldu! Ünlü sunucuya rekor beğeni geldi!

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Türkiye'nin başarılı şarkıcı ve sunucularından biri olan Songül Karlı'ya sevenlerinden: "Zerafetin adı sensin", "Türkiye'nin en güzel kadını", "Yıllar geçse bile hala çok güzelsin", "Gönlümüzü aydınlatan Songül" gibi yorumlar geldi.