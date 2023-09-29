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        Haberler Magazin Songül Karlı'nın son pozları olay oldu! Ünlü sunucuya rekor beğeni geldi!

        Songül Karlı'nın son pozları olay oldu! Ünlü sunucuya rekor beğeni geldi!

        Şarkıcılığın yanında sunuculukla da ilgilenen Songül Karlı, kuaföründen yaptığı paylaşımlara hız kesmeden devam ediyor. Sevilen ismin son yayınladığı pozlarında uyguladığı fotoşop ve yüzündeki değişim dikkat çekti. İşte Songül Karlı'nın son paylaşımları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 10:52 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:52
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        Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ünlüler arasında yer alan başarılı şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, son olarak kuaföründe çekildiği pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü isme takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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        Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan "Bu Tabak Kimin" adlı yemek yarışmasının sunuculuğunu yapan Songül Karlı, açıklamalarıyla ve iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde adından sık sık söz ettiriyor.

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        Instagram hesabında 462 bin takipçisi olan ve sık sık yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelen Songül Karlı son pozlarını "Yine geldim, tüm bakımlar yapıldı" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.

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        Türkiye'nin başarılı şarkıcı ve sunucularından biri olan Songül Karlı'ya sevenlerinden: "Zerafetin adı sensin", "Türkiye'nin en güzel kadını", "Yıllar geçse bile hala çok güzelsin", "Gönlümüzü aydınlatan Songül" gibi yorumlar geldi.

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        İşte Songül Karlı'nın son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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