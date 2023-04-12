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Songül Öden ve Edis Görgülü AMBER'i anlattı

Kadına şiddetin önlenmesi amacıyla geliştirilen 'AMBER' isimli uygulama hakkında geniş çerçevede bilgiler veren, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) sözcüsü Songül Öden, "Amacı Türkiye'deki tüm kadına şiddetle mücadele uygulamalarını ve çağrı butonlarını içinde bulunduran bir ajanda haline getirmek ve kadınlara kişisel, hukuki bilgiler vermek" diye konuştu

Songül Öden ve Edis Görgülü AMBER'i anlattı - Magazin haberleri
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İHA

Kadına yönelik şiddet ile mücadelede şimdiye kadar önemli çalışmalara imza atan UNFPA Türkiye, kadınlar için yeni bir mobil uygulama geliştirdi. AMBER isimli uygulamanın Emirgan’da gerçekleştirilen tanıtım toplantısına UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami, Oyuncu ve UNFPA Türkiye Sözcüsü Songül Öden ile Edis Görgülü katıldı. Toplantıda uygulamanın nasıl kullanılması gerektiği hakkında bilgiler verildi.

"YAKLAŞIK 2020'DEN BERİ BU UYGULAMA ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Songül Öden "Yaklaşık 2020'den beri bu uygulama üzerinde çalışıyoruz. Gerçekten çok titiz bir çalışma oldu. Amacı Türkiye'deki tüm kadına şiddetle mücadele uygulamalarını ve çağrı butonlarını içinde bulunduran bir ajanda haline getirmek ve kadınlara kişisel, hukuki bilgiler vermek. Aynı zamanda şiddet türlerini tanımlamak ve çeşitli anketler içerisinde bu şiddet türüne uğrayıp uğramadığını bilmesi ve kişinin bilgilenmesine yardımcı olmak. Uygulamada bir navigasyon var, kendilerini güvende hissetmediklerinde bir başkasına çağrı yollayarak bir çeşit konum takibi oluşturmak gibi çok geniş bir ajanda. Bugün bunu herkesle paylaştığımız için mutluyuz. İlk baktığınızda diğer kadın uygulamalarına benziyor. Kadınlarla ilgili çeşitli bilgilerin verildiği bir uygulama gibi gözüküyor. Fakat butona 4 kere tıkladığınızda sizi bambaşka bir sayfaya götürüyor. Orada tehlike altında olup olmadığınızı, hangi adreslerin sizin için doğru adresler olduğunu, bulunduğunuz adrese en yakın kuruluşların neler olduğunu ve bazı hukuki bilgiler de veriyor" dedi.

"ÇOK İYİ VE İNTERAKTİF ÇALIŞAN BİR UYGULAMA"

Edis Görgülü ise "Çok iyi ve interaktif çalışan bir uygulama. Aynı zamanda bir kadının başına gelen onlarca şeyin arasında şiddet özelinde günlük tutabilme ve bunu daha iyi algılayabilmesi adına da gördüğüm ilk uygulama. Çünkü dünya ne yazık ki şiddet türleri konusunda çok haberdar değil. Çünkü şiddeti sadece fiziksel şiddet zannediyoruz. Uygulamayı ne kadar yaymak gerekirse yaymaya çalışacağım. Beni tanıyan herkese uygulamayı duyurmaya gayret edeceğim" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: DHA, Instagram

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