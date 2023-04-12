"YAKLAŞIK 2020'DEN BERİ BU UYGULAMA ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Songül Öden "Yaklaşık 2020'den beri bu uygulama üzerinde çalışıyoruz. Gerçekten çok titiz bir çalışma oldu. Amacı Türkiye'deki tüm kadına şiddetle mücadele uygulamalarını ve çağrı butonlarını içinde bulunduran bir ajanda haline getirmek ve kadınlara kişisel, hukuki bilgiler vermek. Aynı zamanda şiddet türlerini tanımlamak ve çeşitli anketler içerisinde bu şiddet türüne uğrayıp uğramadığını bilmesi ve kişinin bilgilenmesine yardımcı olmak. Uygulamada bir navigasyon var, kendilerini güvende hissetmediklerinde bir başkasına çağrı yollayarak bir çeşit konum takibi oluşturmak gibi çok geniş bir ajanda. Bugün bunu herkesle paylaştığımız için mutluyuz. İlk baktığınızda diğer kadın uygulamalarına benziyor. Kadınlarla ilgili çeşitli bilgilerin verildiği bir uygulama gibi gözüküyor. Fakat butona 4 kere tıkladığınızda sizi bambaşka bir sayfaya götürüyor. Orada tehlike altında olup olmadığınızı, hangi adreslerin sizin için doğru adresler olduğunu, bulunduğunuz adrese en yakın kuruluşların neler olduğunu ve bazı hukuki bilgiler de veriyor" dedi.