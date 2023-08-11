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        Haberler Dünya 'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyonerden çok konuşulacak sözler: Günde 111 hap içiyorum

        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum

        45 yaşındaki ABD'li milyoner Bryan Johnson, vücudunun 18 yaşında görünebilmesi için her yıl 2 milyon dolar harcaması ile tanınmıştı. 'Sonsuz yaşam'ın peşine düşen Johnson, günde 111 hap içtiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 12:27
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        400 milyon doların üzerinde bir servete sahip olan 45 yaşındaki ABD'li milyoner Bryan Johnson, hayatını ve bedenini 'yaşlanmayı tersine çevirmeye' adamış durumda.

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        Johnson, her bir organını inceleyen ve test eden 30'dan fazla tıp uzmanından oluşan ekibe yılda 2 milyon dolar harcıyor.

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        Johnson programa göre sabah 5'te kalkıyor, günde yaklaşık iki düzine takviye gıda alıyor ve katı bir vegan diyetiyle besleniyor. Süreç titizlikle belgelenirken Johnson bağırsaklarının 33.537 fotoğrafının çekildiğini ve her şeyin izlendiğini belirtti.

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        Girişimci 30'lu yaşlarında, Braintree Payment Solutions'ı kurdu ancak sonrasında kendi deyimiyle vücudunun işleyişini anlamak için bir yolculuğa çıktı. Johnson amacının beyninin, karaciğerinin, böbreklerinin, dişlerinin, cildinin, cinsel organı ve saçlarının tıpkı 18 yaşındayken olduğu gibi çalışmasını sağlamak olduğunu söylüyor.

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        Uzmanlar ise Johnson'ın 'ölmemek' için yaptığı çalışmaların herhangi gerçekçi bir yanı olmadığını belirtiyor. Sosyal medyadaki yorumlarda çoğu kullanıcı da Johnson'ın eski halinin daha iyi olduğunu belirtse de Johnson geri adım atmayacağını ifade ediyor.

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        * Haberdeki tüm görseller 'blueprint.bryanjohnson.co' adlı hesabın basın görsellerinden servis edilmiştir.

        Haberi Hazırlayan: İrem Kuşoğlu
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