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Uzmanlar ise Johnson'ın 'ölmemek' için yaptığı çalışmaların herhangi gerçekçi bir yanı olmadığını belirtiyor. Sosyal medyadaki yorumlarda çoğu kullanıcı da Johnson'ın eski halinin daha iyi olduğunu belirtse de Johnson geri adım atmayacağını ifade ediyor.