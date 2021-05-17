Şort giydiği için darbedildi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Şort giydiği için genç kızı dövmüştü! Mahkemeden flaş karar - Haberler
ABONE OL

Şortla çöp dökmeye gittiği için dövülen Elif: Bu işin peşini bırakmayacağım

Antalya'da korkunç bir saldırı meydana geldi. Kentte, sahur sonrası şortla çöp dökmeye giden Elif Ülkü Eroğlu (18),M.T. (20) adlı şahsın saldırısına uğradı. Genç kıza, "O.. musun, niye böyle giyiniyorsun diye hakaret edip, saçından sürükleyerek döven saldırgan gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinin ardından ise adli kontrolle serbest kaldı. Olayın peşini bırakmayacağını söyleyen Eroğlu, "Ceza almasını istiyorum. Bu böyle bitmeyecek" dedi

SON DAKİKA: Şort giydiği için genç kızı dövmüştü! Mahkemeden flaş karar - Haberler
Şort giydiği için darbedildi!
0:00 / 0:00
DHA

Olay, 11 Mayıs günü saat 04.00 sıralarında meydana geldi. 4 katlı bir apartmanın giriş katında ailesiyle oturan üniversite 1´inci sınıf öğrencisi Elif Ülkü Eroğlu, sahurdan sonra şortla çöp atmaya çıktığı sırada 4'üncü katta oturan komşusu M.T. ile karşılaştı.

Genç kıza saldıran M.T. (20)

DHA'da yer alan habere göre M.T. genç kadına, iddiaya göre, "O.. musun, niye böyle giyiniyorsun?" diyerek sözlü saldırıda bulundu. Eroğlu ise M.T.'ye "Sana mı soracağım" diyerek tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T., Eroğlu'na saldırdı.

M.T.´nin saçından tutup yerde sürükleyerek darbettiği Eroğlu, çığlıklarını duyan yakınları tarafından kurtarıldı. Eroğlu'nun şikâyeti üzerine gözaltına alınan M.T., ifadesinde Elif Ülkü Eroğlu'na saldırmadığını öne sürdü. M.T., "Otomobilime tekme atarak zarar verdi. Ben de bu yüzden saçını tuttum" dedi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., uzaklaştırma kararı verilerek, adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

ARKADAŞININ EVİNDE KALIYOR

Şu an bir arkadaşının evinde kaldığını söyleyen Elif Ülkü Eroğlu, hâlâ olayın şokunu atlatamadığını ve evine gidemediğini aktardı. Olay anının anlatan Eroğlu, "Ailemle birlikte sahur yaptık. Sabaha karşı 04.00 sıralarıydı. Sahur sonrası üzerimde şortumla çöp dökmeye çıktım. Evimin 30-40 metre ötesinde konteynere gittim. Dönüşte, aynı binada oturduğum M.T. önce dik dik baktı. 'Neden bakıyorsun?' deyince 'O.. musun, niye böyle giyiniyorsun. Bizim mahallede böyle şeyler olmaz' dedi. 'Sana mı soracağım, istediğimi giyerim' deyince de üzerime saldırdı. Saçımdan tuttu, dirseğiyle sırtıma ve boynuma vurmaya başladı. Saçımdan sürükledi. Ben de canım yandığı için ayağımda bulunan terlikle arabasına tekme attım. Daha sonra ailem gelince, kavga son buldu. Polis merkezine gidip, şikayetçi olduk. 'Darp' ve 'hakaret' suçundan ifadesi alındı. Daha sonra duyduğum kadarıyla adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış" diye konuştu.

Olayın peşini bırakmayacağını ifade eden Elif Ülkü Eroğlu, "Ceza almasını istiyorum. Bu böyle bitmeyecek" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU! Mersin'de karaya vuran dev balinanın otopsi sonucu açıklandı - Haberler
GÜNDEMDev balinanın ölüm nedeni açıklandı
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu
GÜNDEMSoylu'dan Peker hakkında suç duyurusu
İÇME SUYUNDAN ZEHİRLENDİLER! Son dakika: Klorlama cihazı bozuldu, 30 kişi zehirlendi! - Haberler
GÜNDEM30 kişi zehirlenmişti! Nedeni belli oldu!
BURSA'DA ACI OLAY! Son dakika: Gürle Dağı'ndaki paraşüt faciasında son görüntü! - Haberler
GÜNDEMParaşüt faciasında son görüntü!
Işık ihlalinde feci son!
GÜNDEMIşık ihlalinde feci son!
Kademeli normalleşmede güzellik salonları açıldı mı? Güzellik merkezleri açık mı, ne zaman açılacak?
GÜNDEMGüzellik salonları açıldı mı?
AÖL sınavları ne zaman? MEB Açık Lise (AÖL) kayıt yenileme 2021 ve AÖL 3. dönem sınav tarihleri
GÜNDEMAÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
TRAFİK KAZASI! Eda'nın ölümüne yol açan şoförden korkunç itiraf! - Haberler
GÜNDEMEda'nın ölümünde korkunç itiraf!
Pazarlar açık mı? 17 Mayıs'ta pazarlar kurulacak mı?
GÜNDEMPazar yerleri açılacak mı?
İstatistiklerle gençlik
GÜNDEMİstatistiklerle gençlik