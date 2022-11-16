Cümlede bulunan isim tamlamalarında da yer alabilen, sonuna hal eki de alabilen soru zamiri ile ilgili cümleler nelerdir? Konuyla ilgili araştırmalar yapan öğrencilerin de faydalanmaları adına soru zamiri konu anlatımı formatına uygun olarak hazırladığımız yazımızı sizleri için hazırladık. İşte, tüm detaylar…
Soru Zamiri Nedir?
Cümle içindeki isimlerin yerini soru yoluyla tutma görevi olan zamirlere soru zamiri adı verilmektedir. Ne” ve “kim” soru kelimeleri ve bunların çekimlenmiş şekilleriyle “hangisi, kaçı” gibi soru kelimeleri, cümle içinde soru zamiri olarak kullanılmaktadır.
Cümle içinde soru zamiri olarak kullanılan diğer sözcüklerden öne çıkanlar ise şunlardır:
‘’kim, kimler, ne, neler, nere, neresi, nereyi, nereye, nerede, nereden, kaçı, kaçımız, kaçınız, hangisi, hangimiz, hangileri, kaçıncı, kaçta, kaçtan vb.’’
Soru Zamiri Örnekleri
Bu pis kokunun nereden geldiğini anlamaya çalışıyorum.
Bu dünyada ailesinden başka sarılabileceği neyi kaldı ki?
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen?
Hangimiz zor zamanlardan geçmedik?
Kimler geldi kimler geçti.
Sahile inerken yanına alması gereken eşyaları ona kim söyledi?
Soru Zamiri İle İlgili Cümleler
Cümle içinde yer alan ve bir ismin yerini soru sorma yoluyla tutma görevinde olan soru zamirlerini cümle içinde saptamak için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Şimdi gelin bu hususları, soru zamiri içeren cümleler aracılıyla birlikte inceleyelim:
Not: Soru zamirleri cümleye soru anlamı katarlar fakat bazı durumlarda cümleyi bir soru cümlesi haline getirmezler.
Örnek:
- Hakkımda kimin ne düşündüğünü hiç önemsemiyorum.
- Bunca yıldır başımıza neler
Not: Hangi ve kaç sıfatları sonuna iyelik ekleri alarak soru zamirine dönüşürler.
Örnek:
- Hangi ayakkabı ayağına vuruyor? (Sıfat)
- Hangisi ayağına vuruyor? (Soru zamiri)
- Sorulardan kaç tanesini cevapladın? (Sıfat)
- Sorulardan kaçını cevapladın? (Soru Zamiri)
Not: Soru zamirleri hal durum ekleri alabilirler.
Örnek:
- Bu akşam kimi bekliyorsun?
- Sesin nereden geldiğini bir türlü anlayamadım.
Not: Soru zamirleri, cümle içinde yer alan bir isim tamlamasında, hem tamlayan hem de tamlanan görevinde bulunabilirler.
Örnek:
- Çocuklar bilin bakalım nerenin kayısısı meşhurdur?
- Elbiselerin hangisi ütülenecek?
Not: Soru zamirleri ile soru sıfatları birbirlerine karıştırılmamalıdır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, soru bildiren sözcük bir isimden önce kullanıyorsa soru sıfatı; bir ismin yerini tutuyorsa soru zamiridir.
Örnek:
- Hangi soruyu yanlış cevapladın? (Soru sıfatı)
- Hangisini yanlış cevapladın? (Soru zamiri)
Soru Zamiri İçeren Cümleler
- Teyzemleri otogardan kim almaya gidecek.
- Bu konuda annem sana ne dedi?
- Bu adam da kim?
- Bu saate kadar nerede kaldın?
- Şimdi nereye gidiyoruz?
- Sınavdaki soruların kaçını çözmüş?
- Bu problemin çözümü için kime gidebiliriz?
- Bu bidonu hanginiz taşıyacak?
- Bu evden taşınırken neleri çöpe atacağız?
- Dün akşam telefonda kim ile konuşuyordun?
- Bunların arasında hangisini daha çok beğendin?
- Kapının önünde duran ayakkabıları kim aldı?
- Akşam sinemaya giderken çocuğu kime bırakacaksınız?
- Şimdi bir sözlü yapalım da bakalım kaçınız dediklerimi anlamış.
- Sana bu saçmalıkları kim söyledi?
- Hanginizin parası kayboldu?
- Gözüm yollarda kaldı, dünden beri neredesin sen?
- O kadar çok seçenek var ki hangisini alacağıma bir türlü karar veremedim.
- Öğrencilerden kaçı bu sınavlara gelmedi?
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